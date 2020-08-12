北韓2處水壩「遭暴雨沖垮」！眼見塞到快漫出來　決定「炸毀」副壩洩洪

▲北韓連日來降下逼近年軍與量的集中性暴雨。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

朝鮮半島（韓半島）迎來梅雨鋒面，南韓氣象廳指出，此次雨季長達49天，總降雨量達700毫米；而在北韓（朝鮮），光是江原道平康郡就降下總雨量854毫米的豪雨，已逼近年均降雨量960毫米，境內各地傳出農田、房舍慘淹等災情。對此，消息人士指出，北韓境內就有2處水壩因豪雨潰堤，造成下游南韓境內必勝橋水位從1公尺暴漲至7.5公尺。

根據《韓民族新聞》，有精通北韓消息的線民11日表示，連續數日的集中性暴雨導致臨津江上游2處水壩遭壓垮、沖毀，導致水流全部聚集至黃江水壩，為疏散水流，北韓當局竟決定炸毀黃江水壩的副壩（saddle dam），導致江水一瀉千里，使南韓境內用來防堵北韓無端開水閘門、調節臨津江水位的郡南水壩11日水位再度上升至31.14公尺。

據悉，臨津江上游處位於北韓境內，除了有黃江水壩，還有九龍水壩、內評水壩（내평댐，暫譯）、4月5日水壩等。其中黃江水壩於2007年完工，用來發電、供給飲用水，能儲備3億5千萬噸的水量，距離軍事分界線約42.3公里。

▲北韓2009年打開黃江水壩閘門，導致臨津江下游處6名南韓民眾喪命。（圖／達志影像／美聯社）

另外，為防堵北韓在毫無預警下打開黃江水壩水閘門排水，並戒備黃江水壩可能潰堤的情況，南韓水資源公社興建郡南水壩，儲水量為7160噸，僅北韓黃江水壩的5分之1；2009年水壩仍在興建，卻突遭遇北韓排水，造成6人死亡；2011年完工。

根據《朝鮮日報》，對於北韓數日來違反兩韓協議打開水閘門，以及臨津江上游2處水壩潰堤的消息，南韓統一部僅表示無可奉告，「政府持續關注兩韓邊境降下集中性暴雨的問題，已與相關部門分享資訊。必勝橋水位已從10日晚間7時的9.2公尺，降至11日上午10時的6.3公尺，目前仍持續下降中。臨津江流域等邊境地帶目前並未發生令人擔憂的事態。」

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