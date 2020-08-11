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女神被捕！日網友「#FreeAgnes」聲援周庭　標籤衝上推特熱搜第一

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▲香港泛民派代表之一周庭。（圖／路透社）

▲周庭10日晚間在住家內遭到逮捕。（圖／路透社）

文／中央社

前「香港眾志」核心成員周庭昨晚在住處被捕。由於周庭精通日文，在日本社群網站上享有知名度，不少日本網友在推特發起#FreeAgnes（釋放周庭）標籤聲援，一度衝上日本推特趨勢第一名。

根據周庭臉書（Facebook）粉絲專頁今晨發文，除了#FreeAgnes標籤（hushtag）成為日本推特熱門榜首，周庭的名字也位列第7。周庭被捕的新聞在兩大搜尋引擎Yahoo及Google的日本搜索熱門，分別排行第4及第5。

文章並稱，截至今天清晨仍未得知周庭是否能夠保釋，如有最新消息將盡快更新。

除此之外，日本共產黨領黨人志位和夫也在推特（Twitter）留言表示，港警大肆逮捕壹傳媒創辦人黎智英、香港民主派人士周庭等人的作為，和「社會主義」完全無關，只是單純的「人權壓迫」。

日本參議員石川大我則在推特分享周庭遭捕的消息，並說會持續竭盡全力維護香港民主、自由的立場。

今年23歲的周庭2011年起參與香港「反國教」學運，開啟社運生涯，並於2016年與香港學運領袖羅冠聰、黃之鋒等人創立「香港眾志」，直到今年6月底「港區國安法」生效前才宣布退出。

周庭因外型出眾且精通日文，被日本網友熟知，稱她作「香港民主女神」。她過去接受港媒訪問時曾透露，因喜愛日本動畫才自學日文，起初並不流利，但在雨傘運動期間，密集與日媒、編譯交流，才讓日語水準突飛猛進，甚至到達可到日本大學交流的程度。

香港警方昨天上午出動大批警力，以「港區國安法」中「勾結外國或境外勢力危害國家安全」及「串謀欺詐」等罪嫌，先後逮捕黎智英及其2個兒子、壹傳媒行政總裁張劍虹等7人，並對壹傳媒辦公室大舉搜索。

隨後，港警又以「勾結外國或境外勢力」等罪嫌，逮捕民間組織「香港故事」成員李宇軒、前「學民思潮」成員李宗澤；周庭昨晚住處也遭港警搜查，隨即被捕。

►日媒關注「學運女神」周庭被捕…日本政府回應了！　菅義偉：深表憂慮
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►黎智英仍未獲釋！今早10點被押往西貢遊艇會…港警：不排除逮捕更多人

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