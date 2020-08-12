莫名收到988元包裹！她拆開見「1片黑波浪」…搜出源頭驚覺不妙：是海外詐騙

▲新型海外詐騙。（圖／當事人提供）



記者黃可昀／綜合報導

詐騙手法層出不窮，尤其是網路購物特別容易受騙！一名女子今天早上收到快遞通知，有個988元的包裹要付款，但她近期並沒有網購，抱著疑惑的心情到樓下取貨，拆開包裹才發現事情不妙，「確定是詐騙，請快遞大哥幫忙退貨！」

受騙女子向《ETtoday新聞雲》投訴，「剛剛親身經歷新的詐騙手法！」這幾天明明沒有在網路上買東西，卻收到一個不明包裹，還要付款988元，包裹外型是個手掌大的紙袋，「上面收件人還用簡體字書寫」，明顯是從海外寄來，當下她就察覺不對勁，請快遞大哥幫忙拆開確認。

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拆封後，裡面是一片薄薄的黑色塑膠物，「看起來像是分趾套的東西」，實際功能也無法確認，唯一能確定的是，她並沒有在網路上購買類似商品，且這一片塑膠物要價988元，一定就是詐騙集團所為，於是她趕快拍下證據並麻煩快遞大哥退貨。她透露，事後才想到前幾天她有在PChome購物，金額剛好就是988元，「不知道是不是PChome被駭」。

實際輸入包裹上的寄件人地址，搜出包裹是來自上海的「承軒行銷有限公司」、「銳果物流整合行銷有限公司」，他們詐騙方式不只宅配，還有超商取貨，隨便寄個東西誘騙被害人付錢，拆開後才發現自己上當，不少人都有過受騙經驗。收到異常包裹的處理方式為拒收包裹，並請快遞辦理退費，黑貓、新竹物流不接受退費，可上交通部長信箱投訴。