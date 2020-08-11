白皙妹甜邀喝茶　男友專業殺價「詐騙秒吃癟」！內行驚見對話：快放生

▲學生妹約3小時喝茶！（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



網搜小組／劉維榛報導

「我發現男友和援交妹的LINE對話！」一名女網友驚呼，日前看男友手機，驚見有一位白皙正妹「喬喬」私訊，更開門見山「約喝茶愛撫」，男友專業殺價3小時1000元，對話一度讓她崩潰喊話，「如果不是親眼看到，我自己也永遠不會相信」，沒想到結局大歪樓，網友狂勸「不管是不是真的，我覺得該分欸！」

原PO在《Dcard》匿名分享對話圖，可見男友自稱是時間管理達人，笑稱「怎麼這麼巧...也正躊躇消夜不知吃啥好」。喬喬見大魚上鉤，秒回「我是學生，21歲在兼職援交，今晚想放鬆嗎？」「3H3000元全套、無套喔～」

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男友怦然心動同時，隨即專業殺價「我也是學生，3小時1000元可？」而喬喬使出撒嬌攻勢，「為了籌學費，3小時2000元我可以，拜託了。」男友二話不說，隨即答應交易價碼，喬喬也熟練傳來轉帳帳號，強調「現在抓很嚴」，付款後再告知辦事地點，而男友短短2分鐘就回應，「匯款好了！」

劇情進展到這裡，原PO從原本狂噴綠光，開始忍不住噗哧大笑，男友老司機上身，把對方弄得團團轉，還識破詐騙集團手法，「當我小孩喔！3小時2000這麼騙，根本不是行情價！」

喬喬趕緊裝傻解釋，「是真的急用，不會騙你的～不然再送吹音樂1次！」男友則語帶威脅直呼，「繼續騙啊！XX喬是不是？」更回貼哏圖「這矯情的演出，像極了愛情」，最後喬喬再也已讀不回。

對此，原PO哭笑不得表示，「（看完）我才終於放心了～他才不是那種男人！」底下網友卻驚覺不妙，「男生很懂行情，妳是該擔心一下」、「他玩過喔？知道先匯款是假的，也知道行情」、「降到2000也願意送音樂，還說籌學費，她是降價跳樓大拍賣哦？也太虧了」、「這男友根本老司機好嗎...一看就知道是吃魚喝茶老手了」、「我建議分手」、「正常人都知道詐騙吧，故意留這訊息給你安心啦，搞不好交友軟體狂約免錢」。

▼LINE對話曝光！（圖／翻攝Dcard）

