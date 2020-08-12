高雄無業男靠「叔叔、阿姨」半年詐300萬　身上搜出「神準」籤詩

記者洪正達／高雄報導

沒想到詐騙老梗「裝熟魔人」仍可讓民眾在不知不覺中受騙上當，高雄市刑大日前掌握線報，指出小港出現一處單人操盤的詐騙機房，其手法大多以親切的「叔叔」、「阿姨」、「姑姑」稱呼，再藉故以各種理由騙取錢財，從今年1月開始行騙以來已得手300多萬，專案小組10日進行攻堅，從嫌犯身上搜出一張「籤詩」，上頭已暗示作事「難成」，似乎早已預告難逃法網。

▲吳男求籤暗示作事「難成」，沒想到真的被警方查獲。（圖／記者洪正達攝）

▲吳男在睡夢中被警方破門逮捕。（圖／記者洪正達翻攝）

刑大指出，日前在過濾至詐騙專線165過濾的後台資料時，發現吳姓男子（26歲）仍利用老梗的詐騙「裝熟」，打電話給不知名的被害人，待電話撥通後，立即親切的呼喚「叔叔」、「阿姨」、「姑姑」等稱謂，再謊稱自己是遠房親戚，取得初步的信任後再加LINE好友，幾乎每天都會向對方噓寒問暖，直到對方跟自己熟稔後，再開口向對方借錢，金額大部分都在數萬到數十萬元以上，等到對方匯錢後，再「封鎖加刪除」，吳男從2020年1月份「上線」以來，已使用相同的手法得手300多萬，總計約20人受害。

市刑大組成專案小組調查後，掌握到吳男藏身在小港的一處出租套房內，10日凌晨前往該處進行攻堅，當場逮捕正在熟睡的吳男，並起出贓款10萬元、手機、sim卡等物品外，還在他身上搜出一張7月份到廟宇求的籤詩，該張籤詩已指點作事會「難成」，沒想到吳男仍依然故我，最後仍被警方查獲。

▲吳男被捕時，上百萬的詐騙金額已花剩10萬。（圖／記者洪正達攝）

▲專案人員在吳男租屋處查扣的證物。（圖／記者洪正達攝）

專案小組也透露，吳男雖是個體戶，但背後仍有幕後老闆藏身在中國大陸進行遠端遙控，加上近年來政府對打擊詐欺的力道日漸加重，多數詐騙集團開始拆散為多個小單位進行作業，讓詐欺案的查緝上困難度大增，不過即便「道高一尺，魔高一丈」，仍不會影響檢調「打詐」的決心。

▲市刑大偵一隊隊長羅時強說明偵辦過程。（圖／記者洪正達攝）