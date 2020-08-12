港區國安法 / 多年奔走社運..感性談家人 梁頌恆：我是一個不負責兒子

▲多年奔走投身社運，梁頌恆表示會繼續留在香港。（圖／翻攝梁頌恆臉書）

記者任以芳／北京── 香港報導

《港區國安法》實行超過一個月時間，過去這段期間，港獨主要意見領袖羅冠聰到國外尋求庇護，前香港眾志秘書長黃之鋒等社運人士選擇留在香港面對未來局勢。《ETtoday新聞雲》記者訪問前香港青年新政召集人梁頌恆，談到未來下一步，「我絕對不會離開香港，雖然有風險，戰友都在堅持。」至於談到家人，覺得自己是一個不負責任兒子。

▲今年五月，中共十三屆全國人大會議以2878票通過「港區國安法」草案。（圖／路透）

《港區國安法》大逆襲

今年大陸兩會期間《港區國安法》提前審議，讓香港社運人士措手不及。五月份，香港前立法會議員、香港青年新政召集人梁頌恆接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，「消息一出來，確實有一點驚訝，這條法來得太快，該法案推估最快8月會實行。擔心會影響香港金融市場地位，美國可能取消對香港貿易的特殊地位。」回顧當時這段訪問，梁頌恆說中後者。

《港區國安法》於今年6月30日實行，比外界預估的八月份整整提早一個月，同時加速美國制裁香港手段。除了準備中止與香港的引渡協議，美國海關昨11日宣布，未來香港製造的商品出口到美國只能標示「中國製造」，引起商界擔憂「香港恐怕會失去特殊貿易地位。」讓梁頌恆更擔憂還有香港社運人士的命運。

▲黎智英涉港版國安法被捕，港警抵達壹傳媒大樓進行搜查。（圖／路透社）

從震驚到「保守觀望」

《港區國安法》快速通過實行，讓不少社運人士相當震驚，香港眾志、香港民族陣線等政黨相繼宣布解散。該法實行一個多月來，秉持既往不咎原則，許多過去參與社運成員部分平安，除了港獨代表人物黎智英、前「香港眾志」成員周庭涉嫌違反國安法陸續被香港警方拘捕。

梁頌恆也表示，「先前聽說港府手上有一份神秘名單，不少參與社運成員內心都很糾結，先保持觀望態度。」《港區國安法》推行後，香港街頭不能隨意集結，加上疫情尚未結束，社運整體氛圍都不好受，能平安過一天是一天。

港社運人士「尋求庇護」

《港區國安法》實行後，羅冠聰到國外尋求庇護。梁頌恆透露，「先前也有極少數的本土派成員避走台灣、美國，這不是輕易能決定的事情，很有可能一輩子回不了香港，每個人都有自己的考量。」

梁頌恆說，大部分的社運人士選擇留在香港，家人、戰友都還在，只是會有風險。也有一些參與社運的年輕學生想要離開，但是沒有護照和錢，家人也不支持，不知道該到哪裡去，《港區國安法》確實起到殺雞儆猴的作用。

▲梁頌恆表示，不會離開香港要堅持下去。（資料圖／記者任以芳攝）

談家人「我是不負責的兒子」

從政治素人退場議會又投身社運，談到未來自身計畫？梁頌恆表示，之前議員身份被取消後，在外界「關注」之下工作也很難找，「曾經短有過暫念頭是否該退場？內心很清楚越是這時候越不能走，現在最重要是需要知道還有多少人是同一個陣營，昔日戰友也還在堅持。」所以自己絕對不會離開，要做一個負責任的香港人。

當記者問到家人的多年來感受？電話那頭的梁頌恆沈默了幾秒後，他回答「自己是一個不負責任的兒子。」言談中，深刻感受出他的壓力和不捨。訪談到最後，他強調未來的路實在太遙遠，四年前議會宣誓風波的官司還在上訴，但自己一定會留在香港，直到最後一刻。