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首辦護照超方便！花蓮戶政事務所可代辦代送　全程E化服務

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▲花蓮響應中央政策，透過戶政事務所合作推動一站式護照代辦服務。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮響應中央政策，透過戶政事務所合作推動一站式護照代辦服務。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為簡化複雜的申辦流程，民眾不用再長途跋涉或請人代辦護照，內政部與外交部共同規劃「首次申請護照親辦一處收件全程服務」，花蓮縣也響應中央政策，透過戶政事務所合作推動一站式護照代辦服務，節省了民眾寶貴的金錢與時間。

以往民眾首次申請護照，須由本人親自至外交部領事事務局或外交部中部、雲嘉南、南部、東部辦事處辦理，或先至全國任一戶政事務所辦理「人別確認」後，再委託代理人續向外交部申請護照。這次加入戶政事務所代辦服務，民眾申辦護照又多了一項更便捷的選擇，只要是首次申請護照，並且為在台設有戶籍之國民，就近到任一戶政事務所辦理人別確認後，即可同時申請代辦護照，透過戶政事務所統一送件至外交部製作護照，並持戶政事務所開具的繳款證明單至指定的5大超商、郵局或農漁會繳納護照規費，完成繳費後8個工作天，即可至原申辦戶政事務所領取護照，或選擇自付郵資由外交部郵寄至指定地址。

另外，配合內政部推動的跨機關便民服務升級，民眾至戶政事務所申辦護照同時亦可申請移民署的「自動通關」註冊服務，非常方便；並且結合戶政系統的「人臉輔助辨識」功能，以及「無紙化櫃台」作業，提供民眾更安全、便捷且環保的戶政E化服務。

縣長徐榛蔚表示，花蓮縣長期以來持續在不同領域推動政府智慧便民服務，期許未來各機關能保持密切合作，縣府團隊也將運用科技推動創新，持續提昇縣政服務品質，打造幸福花蓮城市。

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