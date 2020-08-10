在家也可治療！大千醫療入偏鄉替「發展遲緩」開課　10年來上千兒童受惠

▲大千復健科透過早期的發展評估，幫助及時發現孩子的症狀並給予最佳的治療。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣泰安鄉象鼻村1名詹姓男童，在進入托兒所就讀時，比較少與人互動，語言表達也較少，多是用手指東西來表達，若大人聽不懂時，就會生氣、摔東西；經大千醫院復健科提供的兒童發展聯合評估後，特別安排專業治療師為他設計介入計畫，並與學校老師及校護共同討論及給予醫療建議，加上家長的配合，讓他在平時就能刺激發展。經過一段時間後，詹小弟在互動及言語上進步許多，讓一直擔心的詹媽媽終於可以放心。

詹媽媽表示，詹小弟上面還有2個哥哥，他們成長過程都很順利，只有詹小弟比較特別，本來很擔心他長大後會不能融入社會，還好在2019年10月接受兒童發展聯合評估後，配合語言治療師的建議，從生活中增加引導對話的機會，也一同進行親子共讀，詹小弟從一開始的不說話、慢慢發展出疊字、到能說出完整的句子，整體進步許多。除此之外，在治療師的協助下，詹小弟弟拓展許多學習的經驗，主動性也增加很多。

▲大千醫院每月安排治療師深入偏鄉，為孩童進行早療服務。（圖／記者黃孟珍翻攝）

大千綜合醫院復健科副總技師陳奕穎表示，從2011年起大千深入山地偏鄉，為當地0-6歲的小孩進行發展評估及早期療育，並提供家長和老師融入生活的治療方案及諮詢，建立完善的早期療育網絡。每個月安排2-3位治療師，包含物理、職能、語言、心理等，為小朋友進行療育課程，包含粗大動作訓練、生活自理訓練、精細動作書寫訓練、認知及語言訓練；另外每季安排復健科醫師進行評估，確實掌握每位個案的狀況，每年平均有135人次接受早期療育評估。

陳奕穎也強調，山地偏鄉資源缺乏，但大千仍願意盡最大的努力來幫助這些孩子，希望能透過早期的評估及時發現症狀，並掌握時間給予最佳治療，讓孩子們健康快樂的長大。

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