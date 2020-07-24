暑假旅遊旺季花東爆人潮　「秧悅美地」有機無毒香草療癒…遊客好口碑

▲花蓮「秧悦美地度假酒」座落中央山脈底下 。（圖／秧悅美地氣店提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

隨著台灣疫情趨緩，又進入暑假旅遊旺季，政府發放振興3倍券助力，各地湧入旅遊人潮，而花蓮、台東地區擁有大山大海的好空氣，及國際級的風景區，成為遊客熱門首選；其中秧悦美地度假酒備有無毒有機香草七感療癒體驗，讓遊客受到「沉浸秧悅，靜謐自然美地」的最佳場域，又可品嘗與當地小農食材，贏得消費者口碑。

▲▼酒店內精油芳療池及泳池、安全的童趣兒童池。



旅遊業者說，國人對有主题、特色、養生、健康的高端市場需求，隨著對疫情的警覺而大增，深耕花蓮34年的君達集團花蓮秧悦美地度假酒店，正符合高端市場需求，以專業服務品質，堅持有機、健康、養生，守護台灣的後花園這片淨土，用心備受肯定，目前都是近客滿狀態，旅客想要進駐體驗，可能要盡早預訂。

「秧悦美地」不止堅持以友善大地、無毒有機栽植香草，更提供獨一無二的有機香草七感療癒體驗，讓遊客享受到「沉浸秧悅，靜謐自然美地」的最佳場域；多年來也一直協助輔導農民發展有機農業，並結合產官學建構小農的銷售平台，在酒店內提供在地小農有機蔬果做為料理外，且設有專區銷售小農有機蔬果及食品。

君達集團董事長尹純綢表示，將持續致力於有機香草養生、健康休閒的綠色觀光化度假體驗，創新加值「極限體驗」的休閒度假新感受，回饋消費者的支持。

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