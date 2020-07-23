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宜花東旅遊行銷補助遭取消！東服中心澄清：別誤會是「暫緩」

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▲▼「安心旅遊補助」和「振興三倍券」的效應發酵，整個暑假旺季宜花東觀光人數爆大量。（圖／記者蕭可正翻攝）

「安心旅遊補助」和「振興三倍券」的效應發酵，整個暑假旺季宜花東觀光人數爆大量。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

暑假到來，全台各地瘋國旅，尤其是離島的澎湖以及東部的宜花東三縣市，幾乎從七月以來天天都擁入大批的觀光人潮，加上政府推廣「安心旅遊補助」和「振興三倍券」的效應發酵，整個暑假旺季觀光人數爆大量。

擔心過多遊客降低觀光品質，交通部長林佳龍昨天提出了暫緩東部以及離島觀光行銷補助的說法，結果引發外界質疑作法不當。行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷提出說明表示，這個誤會大了，觀光局補助花東縣府旅遊行銷的一千萬，只是延後到暑假之後，而非不給補助，請民眾不要誤解。

▲▼「安心旅遊補助」和「振興三倍券」的效應發酵，整個暑假旺季宜花東觀光人數爆大量。（圖／記者蕭可正翻攝）

行政院東服中心昨天接獲不少民眾的反應，擔心少了觀光旅遊行銷補助經費，將對花蓮的觀光量能產生負面影響，執行長洪宗楷特別向外界說明：第一、交通部觀光局在安心國旅部分，對各縣市都有編列最高1000萬元的行銷預算，因宜花東離島等縣市適逢暑假旺季旅遊人潮爆增，為分散旅客人潮，觀光局已請各縣市政府宜避開暑假旺季及熱門地點辦理行銷活動。第二、針對部分縣市可能誤解將取消補助部分，觀光局已向宜蘭縣政府、花蓮縣政府及台東縣政府觀光單位聯繫，針對安心旅遊補助縣市辦理之行銷活動時間應避開暑假旺季，三個縣政府皆表示願意配合辦理。

洪宗楷進一步的表示，因為花東旅遊暑假期間已經呈現飽和情況，遊客抱怨訂不到房，離島甚至出現爆炸性人潮，再進行促銷反而不恰當，分流人潮才能維持旅遊品質，花東縣府旅遊行銷的一千萬觀光局會照常補助，只是延後到暑假之後，而非不給補助，目的是希望能夠將觀光量能平均分散，延續暑假後花東的國旅熱度，請民眾別誤解了。

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