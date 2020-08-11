憂新冠肺炎第二波疫情　國民黨團民調：82%民眾支持入境普篩

▲國民黨召開「入境全面普篩才是正解」記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

記者楊蕓／台北報導

國內新冠肺炎疫情升溫，立法院國民黨團11日公布最新民調，66.8%的人擔心新冠肺炎爆發社區感染，高達82.1%的民眾支持應實施入境普篩，66.7%對於政府研發新冠肺炎疫苗的能力有信心。國民黨團呼籲執政黨順從民意，採入境全面普篩並強制居家隔離14天以及7天自主健康管理，做好嚴格邊境管制，確保所有國人安全。

林奕華表示，新冠肺炎疫情8月開始再度爆發疑慮，指揮中心5日起實施八大場所強制戴口罩，代表國內疫情有升溫跡象。國民黨團公布民調顯示，66.8%的人擔心新冠肺炎爆發社區感染，29.8%不擔心；高達82.1%的民眾同意所有來台灣的人應實施普篩；針對政府研發新冠肺炎疫苗的能力，66.7%表示有信心，22.7%表示沒有信心。

▲國民黨團民調指出，82.1%的民眾同意所有來台灣的人應實施普篩。（圖／國民黨團提供）

立委陳玉珍表示，疫情有再發生的可能，之前執政黨說因經費關係無法實施普篩，接下來立法院召開臨時會，很快就要追加2100億預算，呼籲政府一定要傾聽民意。

與會的前立委、台灣預防醫學學會理事長陳宜民指出，陳時中在前半場口罩政策做的不錯，但民眾開始擔心下半場的拚經濟部分。他認為，入境普篩也是拚經濟一部份，從「外交泡泡」讓兩官員從美、日來台，「那為什麼不能有『經濟泡泡』讓商務旅客進來？」他認為，包括商務人士、陸生、境外生等，只要能遵循入境普篩，應該也要讓他們進來。

陳宜民也提到，民眾對於疫苗有很深的期待，然而，美國今年10月、11月就可能會有疫苗上市，這次阿札爾部長訪台，「我們有要到嗎？蔡英文有跟阿札爾談到疫苗國際合作計畫嗎？陳時中有要求加入美國『神速行動』嗎？」一旦今年底，美、英、歐洲等先進國家都能施打疫苗，屆時只要拿疫苗接種的證明就能入境台灣，反觀台灣人沒有疫苗可施打，人民走不出去，也跟拚經濟息息相關。

▲前立委、台灣預防醫學學會理事長陳宜民。（圖／記者徐斌慎攝）

國民黨副秘書長李彥秀則表示，昨天蔡英文特別說現在是台美關係40年來最好時刻，但不僅台灣跟美國的FTA無法往下走，對於國人希望疫苗有機會技轉或在台灣工廠生產，昨天也都沒看到任何具體、白紙黑字承諾，「指揮中心似乎還活在上半年防疫成功下，仍舊沒注意到全世界科學家都在跟時間賽跑研發疫苗。」

林奕華表示，紓困條例三讀後才短短七個月，今年特別預算4200億將用盡，全球疫情卻還沒舒緩，如果再不加強邊境把關，憂心接下來沒有多餘經費用於防疫、經濟復甦、疫苗採購，因此呼籲中央實施入境普篩，加上14天居家檢疫及7天自主管理，才能讓邊境帶給國內社區感染的風險降到最低。此外，國民黨團也呼籲民進黨政府應實質針對藥品、疫苗達成真正的台美合作，而不只是空泛的大內宣。

此份民調的訪問日期為8月6日、7日，由電話後二碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，有效樣本1081人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。