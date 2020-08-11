連2日境外輸入破30例！　陸衛健委：確診病例陡增

▲大陸近期境外輸入病例陡增。圖為上海機場對入境旅客進行檢測。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

據大陸國家衛健委今晨通報，8月10日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例44例，其中境外輸入病例31例，本土病例13例（均在新疆）。衛健委坦言，過去兩天境外輸入確診病例陡增，已連續兩天超過30例。

據了解，目前以境外輸入案例較多的上海為例，因9日單日新增19例、10日新增8例境外輸入，已經緊急啟動熔斷機制，包括對機場等口岸，進一步嚴格執行全流程閉環管理，嚴格落實各項健康管理措施等。

▲上海機場針對入境旅客加強閉環管理。（圖／路透社）

根據大陸國家衛健委通報，10日新增境外輸入病例31例中，陝西9例、上海8例、山東6例、廣東3例、甘肅2例、河北1例、黑龍江1例、浙江1例；另新增疑似病例2例，上海1例、福建1例。

在此之下，目前中國大陸境外輸入現有確診病例154例（其中重症病例1例），現有疑似病例3例。累計確診病例2200例，累計治愈出院病例2046例，無死亡病例。

整體來看，截至8月10日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例794例（其中重症病例44例），累計治愈出院病例79284例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例84712例，現有疑似病例3例。累計追踪到密切接觸者802273人，尚在醫學觀察的密切接觸者23790人。

無症狀感染者方面，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者17例（境外輸入6例）；當日轉為確診病例2例（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察13例（境外輸入3例）；尚在醫學觀察無症狀感染者285例（境外輸入137例）。

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