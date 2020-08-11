美制裁中港官員　彭博：花旗、渣打銀率先響應





▲已經有國際大行想應美國對中港官員的制裁。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳政錄／綜合報導

美國財政部上周宣布，將制裁包括香港特首林鄭月娥在內的11名大陸及香港官員後，彭博社報導稱，美資花旗銀行與英資渣打銀行已率先採取行動，包括暫停相關官員帳戶、列名禁止該批官員開戶等。

彭博社引述消息人士稱，花旗正採取行動，以暫停香港特首林鄭月娥等11名被制裁官員的相關帳戶；另一消息人士指出，總部位於倫敦的渣打銀行，亦正在研究該行與被制裁官員的關係，以及及監管其戶口交易活動，並將他們列入禁止開戶的名單中。

▲香港特首林鄭月娥面對美國制裁態度淡定。（圖／路透社）

報導稱，一家美國銀行正在採取措施，暫停與一些受制裁官員有關的帳戶，以避免違反美國的制裁措施。但有知情人士說，從現行禁令來看，若是不在美國境內展開業務的外國金融機構，只要該機構不協助受制裁者進行與美元掛勾的交易，就不會被抓。

美國財政部日前表示，此次制裁是根據川普總統7月14日簽署的「香港正常化行政命令」實施，以「破壞香港自治權並限制香港人民言論及集會自由」為由，對林鄭月娥等11名個人實施制裁。

美國財政部表示，上述11人在美國直接或間接擁有50％產權以上的任何資產與其資產利益將被凍結，且必須上報美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）。除非獲得OFAC許可，否則禁止美國人或在美國境內與其進行財產或產權交易。

▲美國財政部長梅努欽。（圖／路透）

美國財政部表示，禁令範圍包括在美國境內或由美國擁有、控制的資產，以及任何以被制裁人為受益人、專為被制裁人提供、或是任何由被制裁人提供的捐款、資金、商品和服務。

林鄭月娥曾說，「在美國沒有資產，也不嚮往到美國，不發簽證就不去吧。」但根據眾新聞報導，林鄭月娥正在攻讀哈佛博士的次子林約希，未來恐怕就會被禁止入境，無法進入校園，只能遠距離上課了。

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