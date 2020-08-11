黎智英被捕黃、藍網友戰翻！　驚見「一個共通點」雙方都認同：是要報仇

▲黎智英涉港版國安法被捕。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

壹傳媒董事長黎智英、2個兒子及集團高層等7人10日被捕。消息傳出後，引發港人熱議，從各個討論區的帖文可見，持不同政見的網民對警方的行動反應兩極，但不同陣營的意見竟有一個「共通點」！

據《香港01》報導，黎智英等人被捕在網路討論區掀起熱議。在較反建制的連登討論區中，有一個名為「黎智英被指勾結外國勢力被捕」的貼文，不少網友認為，黎智英被捕是特區政府，甚至是中央反制美方制裁中港官員的行動，直言「好明顯是要報仇」。因此在文字雲（Word Cloud）中，「反制」、「美國」、「搞」、「拉」等均出現30次以上，屬最熱門討論詞。

▲港警抵達壹傳媒大樓進行搜查。（圖／路透社）

反觀在較親建制派的香港討論區中，也有以「指涉勾結外國勢力 黎智英及次子被補」為題的貼文。文字雲（Word Cloud）可見，「制裁」、「毒果」、「拉」、「美國」及「漢奸」等成為熱門討詞，反應網友認為黎智英等人勾結外國勢力，因此警方運用國安法調查，同時向美國制裁行動作出反制的看法。

另外，不少香港討論區網民均對警方執法讚好，認為此次事件一來可「清除外國勢力」，另一方面可讓香港市民及國際社會「看下國安法是不是沒有牙的老虎」，因此「好」、「恭喜」、「肥佬黎」及「走狗」等字詞都有上榜。

綜上整合較反建制的連登討論區，及較親建制的香港討論區網友意見，明顯可見不同政見的民眾對事件看法兩極，當中有一項共通點，就是認為黎智英等人被捕，與美國日前宣佈制裁中港官員有關。

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