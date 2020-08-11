楊志良要美衛生部長「在台辭職」　他怒轟「自大無知」：關鍵時刻扯後腿





▲前衛生署長楊志良。（資料圖／記者洪巧藍攝）

記者袁茵／綜合報導

總統蔡英文11日在總統府接見美國衛生部長阿札爾（Alex Azar），然而前衛生署長楊志良卻投書呼籲阿札爾在台宣布辭職。對此，學者沈榮欽怒批，楊志良除了英文程度慘不忍睹之外，這封信顯露出無知自大，在關鍵時刻拖後腿。

針對楊志良的投書，沈榮欽10日下午在臉書上表示，楊志良的英文程度慘不忍睹，且信中顯露的無知自大，悲劇簡直有如另一位醫學院出身的直轄市長。如果楊志良對紳士的教養有一般人的理解，不會寫出這樣粗魯的公開信件，批評美國總統川普是瘋子，要阿札爾辭職抗議，「何況楊志良又是以什麼身份對阿札爾這樣要求呢？」

沈榮欽表示，如果楊志良心中對於台灣國際地位的困頓有同情的理解，甚至只需要對於外交禮儀有正常人的理解，就不會對來台訪問的美國總統特使阿札爾如此頤指氣使。

「更何況誰在乎楊志良是誰呢？誰在乎你何時當什麼官，在哪裡取的博士學位呢？」沈榮欽認為，楊志良透露出對於西方文化的膚淺理解，且信中強調的台灣防疫措施，和台灣的防疫成就之間的關聯幾無解釋，所說的又不是如何的不傳之祕，反而透露在國民黨醬缸的官場混太久，以驕其妻妾的姿態不吝於顯示出官大學問大的醜態。

沈榮欽說，如果楊志良對於目前的國際情勢有所理解，也對於阿札爾訪台的意義有基本的認識，就不會如此眼高於頂、將自我置於國家之上，在關鍵時刻拖後腿。「恕我遲鈍，實在看不出這封公開信除了彰顯楊志良本人，對於台灣有任何益處？而你所欲彰顯的卓然不群，在我看來實在是自大無知的表現，恰恰透露出台灣政客粗魯不文的一面。」

關於楊志良投書爭議，起因為他10日投書「給美國衛生部長阿札爾的一封公開信」，強調自己在美國密西根大學公共衛生學院取得公衛博士學位，提及「全球很多人都知道川普是個瘋子，所以如果我是你，就在台灣宣布辭職，給川普巨大壓力，讓他能做對的及說對的話，如此不但能救很多美國人的性命及經濟，全球也將由此獲益，包括台灣。」

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