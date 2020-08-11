快訊／台北有感！09：01規模4.7地震　宜蘭最大震度3級、信義區2級

米克拉加速！中央氣象局今天（11日）上午8時半持續發布「米克拉颱風」海上陸上颱風警報，同時解除澎湖的陸上警報，陸上警戒區目前只剩金門。根據氣象局最新資料，米克拉從每小時24公里轉29公里速度，向北移動。民間氣象愛好說，還好10日晚間米克拉「西拐了一點2、30公里的差距，肥厚的雨帶沒有整個掃進來，雨勢比預期小很多。」