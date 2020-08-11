快訊／台北有感！09：01規模4.7地震　宜蘭最大震度3級、信義區2級

▲地震報告。（圖／氣象局）
記者陳俊宏／台北報導
台北有感！根據中央氣象局的地震報告，11日上午9時1分發生芮氏規模4.7的有感地震，震央位於台灣東方海域，地震深度73.5公里，宜蘭縣最大震度3級，台北市信義區也有2級震度。
【 第043號 #顯著有感地震 #地震報告 】
發震時間：109年08月11日09時01分06秒
震央位置：北緯24.71° 東經121.94°
震源深度：73.5公里
芮氏規模：4.7
相對位置：宜蘭縣政府東方 17.7 公里 (位於臺灣東部海域)
各地震度級：
● 宜蘭縣地區最大震度3級
3級：冬山、武塔
2級：蘇澳、宜蘭市、南澳、頭城
1級：內城、大同
● 新北市地區最大震度2級
2級：新店
1級：雙溪、三貂角、新北市、五股
● 臺北市地區最大震度2級
2級：信義區
● 桃園市地區最大震度2級
2級：桃園市、中壢、新屋
1級：三光
● 新竹縣地區最大震度2級
2級：關西
1級：五峰、峨眉、竹北市
● 臺中市地區最大震度2級
2級：德基
● 基隆市地區最大震度1級
1級：基隆市
● 花蓮縣地區最大震度1級
1級：太魯閣、西寶、水璉
● 南投縣地區最大震度1級
1級：合歡山
● 新竹市地區最大震度1級
1級：新竹市
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：南庄、苗栗市