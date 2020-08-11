快訊／米克拉登陸了「2縣市防強風豪雨」　全台再下2天降雨時間出爐

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，第6號颱風米克拉中心已於今天（11日）上午7時在中國福建沿海登陸，續向北北西移動，其暴風範圍正籠罩澎湖及金門，對澎湖及金門構成威脅。氣象局說，今降雨偏向南部、東南部為主，其他地區偏午後雷陣雨，也可能有短時強降雨，都有局部大雨或豪雨發生機率。

▲氣象局觀測，今晨7時颱風中心位置在金門的西南方約60公里海面上。（圖／氣象局）

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陸上警報：澎湖及金門應嚴加戒備並防強風豪雨

海上警報：巴士海峽、東沙島海面、台灣海峽及台灣北部海面航行作業船隻應嚴加戒備

豪雨特報：屏東縣、台東縣

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、澎湖縣、金門縣

氣象局觀測，今晨7時颱風中心位置在金門的西南方約60公里海面上，以每小時24公里速度向北北西進行，中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒23公尺（約每小時83公里），相當於9級風，瞬間最大陣風每秒30公尺（約每小時108公里），相當於11級風，7級風暴風半徑120公里。

▼氣象局表示，第6號颱風米克拉中心已於7時在中國福建沿海登陸。（圖／氣象局）

▼米克拉水氣將影響到周三。（圖／氣象局）

氣象局說，第6號颱風中心已於7時在中國福建沿海登陸，繼續向北北西移動，其暴風範圍正籠罩澎湖及金門，對澎湖及金門構成威脅。

氣象局預報員李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今降雨偏向南部、東南部為主，其他地區偏午後雷陣雨，也可能有短時強降雨，都有局部大雨或豪雨發生機率；今溫度下降一些，預估南部、東南部高溫29至32度，中部以北和東北部約33度。

李孟軒指出，米克拉10日晚間到今晨強度最強，也是最靠近台灣的時候，登陸福建後將逐漸減弱，今下半天有機會減弱成熱帶低壓；周三各地降雨較少，偏向午後雷陣雨，包括各地山區、中部以北有局部大雨發生機率；周四起高壓增強，偏向午後雷雨的天氣型態。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）