LIVE／米克拉暴風圈罩金澎！17縣市豪大雨　氣象局最新說明

記者陳詩璧／台北報導

今年第6號颱風米克拉，今（11日）上午6時的中心位置在金門的南南西方約80公里之海面上，以每小時24公里速度，持續朝向北北西進行，由於它的生成以及移動的路線都離台灣很近，中央氣象局持續發布海上陸上颱風警報，提醒民眾米克拉暴風範圍正籠罩澎湖及金門，對澎湖和金門構成威脅，另外，也針對全台17縣市發布豪雨及大雨特報，來看氣象局上午6點40分最新預報。

▲米克拉颱風上午6時暴風圈籠罩金門澎湖。（圖／中央氣象局）

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▲氣象局今（11日）上午持續發布米克拉陸上海上颱風警報。（圖／記者宋良義攝）

氣象局表示，第6號颱風及其外圍環流影響，易有短時強降雨，今屏東縣山區及台東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，澎湖、金門及雲林以南地區有局部大雨發生的機率；午後大台北地區及中部以北山區亦有局部大雨發生的機率，請慎防坍方、落石、溪水暴漲、雷擊及強陣風。

▲氣象局持續發布豪雨及大雨特報。（圖／中央氣象局）

豪雨特報：屏東縣、台東縣

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、澎湖縣、金門縣

▲從定量降雨預報來看今天白天的風雨最為明顯，南高屏地區上半天降雨最多。（圖／記者宋良義攝）

▲米克拉颱風各國預測路徑。（圖／翻攝NCDR）

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