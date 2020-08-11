LIVE／米克拉7點登福建！台17縣市豪大雨續發　氣象局0840說明

記者陳詩璧／台北報導

今年第6號颱風米克拉，今（11日）上午7點颱風中心在中國大陸福建沿海登陸，以每小時29公里速度，持續朝向北北西進行，中央氣象局持續發布海上陸上颱風警報，提醒民眾金門風雨持續，澎湖已脫離暴風範圍，另外，也針對全台17縣市發布豪雨及大雨特報，來看氣象局上午8點40分最新預報。





▲氣象局今（11日）上午7點已在大陸福建登陸。（圖／記者宋良義攝）

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米克拉颱風，台灣警戒區域

陸上：金門應嚴加戒備並防強風豪雨

海上：台灣海峽及台灣北部海面航行作業船隻應嚴加戒備

截至上午8點為止，受到颱風及其外圍環流影響，台灣附近各海面風浪大，今(11日)上午金門仍有10級以上強陣風，請避免前往海邊活動，台中以南、恆春半島、基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風，請注意。

氣象局統計，從10日凌晨0點到11日上午8點為止，各地出現較大陣風，包括了東吉島、花嶼11級，金門、彭佳嶼、彌陀10級。全台累積雨量第一名為台東縣金峰嘉蘭231毫米。

▲從24小時累積雨量來看，雨集中下在台東金峰鄉，光是金針山測站就達226毫米。（圖／中央氣象局）

▲米克拉颱風上午8點在福建以每小時29公里的速度前進。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，第6號颱風及其外圍環流影響，易有短時強降雨，今屏東縣山區及台東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，澎湖、金門及雲林以南地區有局部大雨發生的機率；午後大台北地區及中部以北山區亦有局部大雨發生的機率，請慎防坍方、落石、溪水暴漲、雷擊及強陣風。

▲氣象局持續發布豪雨及大雨特報。（圖／中央氣象局）

豪雨特報：屏東縣、台東縣

大雨特報：台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、澎湖縣、金門縣

▲從定量降雨預報來看今天白天的風雨最為明顯，南高屏地區上半天降雨最多。（圖／記者宋良義攝）

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