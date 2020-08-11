影／颱風爆發期來了！7號颱「無花果」將接力報到？　氣象局回應了

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，8月上旬西北太平洋處在「颱風爆發期」，已先後生成4個颱風；在日本南方海面有一個熱帶性低氣壓（TD08）高低層分離，結構仍在調整中。至於是否可能生成今年第7號颱風「無花果」（Higos），對此，中央氣象局預報員李孟軒表示，還要再觀察。而各國模式最新預測該熱帶系統路徑也曝光。

▲氣象局觀測，今晨2時日本東南方海面有一個熱帶低壓，向西北西移動，時速18公里，有發展為輕度颱風的趨勢。（圖／氣象局）

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今年至今西北太平洋共生成6個颱風，其中8月才10天已生成4個，包括8月1日有3號「辛樂克」（Sinlaku）和4號「哈格比」（Hagupit）雙颱生成，第5號颱風「薔蜜」（Jangmi）9日生成，第6號颱風「哈格比」（Mekkhala）則是10日報到。

▲▼目前西北太平洋上有兩個颱風和一個熱帶低壓。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，8月上旬西北太平洋處在颱風爆發期，已先後生成4個颱風；今晨2時衛星雲圖及中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，薔蜜已進入日本海，將逐漸減弱併入梅雨鋒面；米克拉在澎湖西南西方海面，正在發警報；另有熱帶低壓在日本南方海面（TD08），向西移動，高低層分離，結構仍在調整中。

氣象局觀測，今晨2時日本東南方海面有一個熱帶低壓，向西北西移動，時速18公里，有發展為輕度颱風的趨勢。對此，李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，日本氣象廳覺得有可能成颱，但應該是不會，因結構被破壞滿明顯，有點高低層分離，預測上並不看好，至於是否成颱還要再觀察。

▼美國聯合颱風警報中心對熱帶低壓最新一報路徑。（點圖可放大／翻攝JTWC）

▼各國模式最新預測熱帶低壓未來路徑。（點圖可放大／翻攝typhoon2000）

