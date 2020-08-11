米克拉登陸加速了！午後防「豪大雷雨彈」地區出爐　全台風雨變化關鍵曝

▲氣象局觀測，今晨8時颱風中心位置在金門的西南西方約70公里之處。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

米克拉加速！中央氣象局今天（11日）上午8時半持續發布「米克拉颱風」海上陸上颱風警報，同時解除澎湖的陸上警報，陸上警戒區目前只剩金門。根據氣象局最新資料，米克拉從每小時24公里轉29公里速度，向北移動。民間氣象愛好說，還好10日晚間米克拉「西拐了一點2、30公里的差距，肥厚的雨帶沒有整個掃進來，雨勢比預期小很多。」

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氣象局觀測，今晨8時颱風中心位置在金門的西南西方約70公里之處，以每小時29公里速度向北進行，中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒23公尺（約每小時83公里），相當於9級風，瞬間最大陣風每秒30公尺（約每小時108公里），相當於11級風，7級風暴風半徑120公里。

▲▼米克拉登陸後將減弱為熱帶低壓。（圖／氣象局）

氣象局說，根據最新氣象資料顯示，第6號颱風中心已於今7時在中國福建沿海登陸，繼續向北移動，澎湖已脫離其暴風範圍，金門風雨仍持續中，預計此颱風強度未來有減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

氣象局預報員李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今降雨偏向南部、東南部為主，其他地區偏午後雷陣雨，也可能有短時強降雨，都有局部大雨或豪雨發生機率；今溫度下降一些，預估南部、東南部高溫29至32度，中部以北和東北部約33度。

李孟軒指出，米克拉10日晚間到今晨強度最強，也是最靠近台灣的時候，登陸福建後將逐漸減弱，今下半天有機會減弱成熱帶低壓；周三各地降雨較少，偏向午後雷陣雨，包括各地山區、中部以北有局部大雨發生機率；周四起高壓增強，偏向午後雷雨的天氣型態。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉絲團說，米克拉逐漸遠離台灣，還好10日晚間米克拉「西拐了一點2、30公里的差距，肥厚的雨帶沒有整個掃進來，雨勢比預期小很多。」

▼今晨0時至8時半累積雨量圖，台東雨勢最大。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）