一個月內被北京「二度制裁」　美參議員盧比歐：我才發現中國不喜歡我

▲共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸外交部10日宣佈對美國進行反制，決定從即日起制裁在涉港問題上，表現惡劣的11名美方人士，其中參議員盧比歐（Marco Rubio）、克魯茲（Ted Cruz）及眾議員史密斯（Chris Smith）在一個月內遭到中方「二度制裁」。對此盧比歐回應，「我現在才發現中國不喜歡我。」

對於中方的制裁，盧比歐在推特表示，「上個月中國禁止我入境。今天他們制裁我。我不想疑神疑鬼的，但我開始認為他們不喜歡我。」

▲黎智英涉港版國安法被捕。（圖／路透社）

盧比歐隨後提到，香港有越來越多人因港版國安法被捕，黎智英和他的兒子被控「勾結外國勢力」，預期還會有更多人被捕，自由世界必須迅速做出回應，並為面臨風險的香港人提供安全的避風港。不過，他並未具體說明其他國家政府應如何應對。

繼美國宣佈制裁香港特首林鄭月娥等11人後，中國大陸外交部發言人趙立堅10日宣佈，中方決定從即日起制裁在涉港問題上表現惡劣的11名美方人士，包括參議員盧比歐、克魯茲、霍利、科頓、圖米，聯邦眾議員史密斯，以及美國國家民主基金會總裁格什曼、美國國際事務民主協會總裁米德偉、美國國際共和研究所總裁特溫寧、人權觀察執行主席羅斯、自由之家總裁阿布拉莫維茨。

美國宣佈制裁香港有關官員後，駱惠寧曾表示自己是做了對的事情，並且他在美國沒有任何資產，美國的制裁只是做白工，「我也可以向川普先生寄100美元（約2940元新台幣），以供他凍結之用」。

除此之外，港府也發聲明表示，美國做法粗暴地干涉中華人民共和國內政，部分政客以香港為旗子，在中美關係之間製造事端，做法極不尊重，將損害香港與美國在各個層面的關係，特區政府對此感到非常遺憾。

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