阿札爾訪台給疫苗最實際　陳文茜：沒人會在這個時刻談WHO

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記者黃翊婷／綜合報導

美國衛生部部長阿札爾10日在中央流行疫情指揮中心簽訂「醫衛合作瞭解備忘錄」，甚至在記者會上討論到台灣與WHO之間的爭議。不過，資深媒體人陳文茜認為這時候談WHO是很不務實的事情，「我需要的是疫苗啊，你給我疫苗是不是最實際？」

▲AIT與衛福部簽署AIT-TECRO衛生合作備忘錄。圖為阿札爾。（圖／攝影中心攝）

美國總統川普在新冠肺炎期間宣布退出WHO，預計成立新組織。假如未來真的成立，是否會讓台灣參與，阿札爾（Alex Azar II）表示，目前美國仍是WHO的成員，因為是多邊機制，退出需要一段時間，全面退出後，會找尋其他合作，並透過全球衛生安全議程、衛生安全倡議的機制來進行，到時也會與台灣討論參與意願。

至於美國未來提供疫苗、快篩和藥品等物資，是否會因為雙方合作而改變。阿札爾回應，目前美國已經投入20億資金進行後續研發，未來會在滿足國內需求後，把相關產品以公平的方式提供給國際社會；另外，在10日簽署「AIT-TECRO衛生合作備忘錄」之前，美台其實一直都有持續連繫相關防疫工作，上周也宣布要進行7項合作研發，包括新版PCR研發等等。

▲陳文茜認為美國提供疫苗才是最實際的。（圖／ETtoday資料照）

不過，資深媒體人陳文茜在政論節目《少康戰情室》接受主持人趙少康訪問時，坦言阿札爾這次來到台灣，大家的焦點卻是放在WHO，這是很不務實的事情，她本來希望在台美合作的時刻，阿札爾會說在生產出幾億支疫苗之後，會分一些給台灣，畢竟現在美國對好幾間大生技公司下疫苗訂單，一次都是3億支起跳，英國也是，「法國也開始在呼籲說，你們不可以把疫苗變成自己國家的，不輸出給其他國家。」

陳文茜認為，現階段美國看起來就是想把生產出來的疫苗留給自己人用，「我以為說他（阿札爾）來會對台灣表示善意，所有人在談事情的時候，沒有人會在這個時刻談WHO，我需要的是疫苗啊，你給我疫苗是不是最實際？」但很可惜，她在錄製節目之前，並未看到相關新聞。