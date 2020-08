美國務卿推特挺黎智英：被捕事件進一步證明中共破壞香港自由

▲美國國務卿蓬佩奧就黎智英被捕事件發文譴責。(圖/達志影像/美聯社)

文/中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電

香港傳媒大亨黎智英遭港警逮捕,是目前依《港區國安法》被逮捕最著名人士。美國國務卿蓬佩奧今天推文表示,黎智英遭捕讓他深感不安,此事更加證明中共已毀壞香港自由。

香港警方於台北時間10日出動大批警力,以《港區國安法》中「勾結外國或境外勢力危害國家安全」及「串謀欺詐」等罪嫌,逮捕壹傳媒創辦人黎智英及多位壹傳媒高層,並進入壹傳媒大樓蒐證。

香港蘋果日報隨即發表聲明,對港警行動表達「最強烈譴責」,並譴責港警企圖以威嚇手段侵害新聞自由,製造白色恐怖。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)今天透過推特(Twitter)表示,報導指出黎智英被依香港的「嚴酷的」(draconian)國安法逮捕,他對此深感不安。

蓬佩奧強調:「(此事)更加證明中共已毀壞香港自由,並侵蝕香港人民權利。」

蓬佩奧9日才協同英國、加拿大、澳洲和紐西蘭等其他「五眼聯盟」成員外交部長發布聯合聲明,對港府不公正取消立法會候選人資格,並依不成比例方式延後立法會選舉一事,表達深度關切。

5國外交部長表示,港府此舉破壞了對香港穩定和繁榮至關重要的民主進程,他們呼籲港府恢復被取消資格候選人的參選資格,並儘快舉行選舉。

