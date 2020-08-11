　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅3點神破解彰化萬人檢測潮　「我們已經通過10個潛伏期」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

彰化縣衛生局日前針對確診個案接觸者、居家檢疫隔離者啟動「萬人血清抗體檢測」，卻傳出有民眾檢測出陽性，導致外界擔憂是否有無症狀患者、潛藏社區感染。對此，台北市議員王世堅提出3點勸大家不用恐慌，畢竟台灣已經通過10個潛伏期，但並未出現疫情大爆發的狀況。

▲▼民進黨全代會,王世堅 。（圖／記者李毓康攝）

▲王世堅。（圖／記者李毓康攝）

王世堅在10日播出的政論節目《新聞深喉嚨》中提到，首先現在全球所有醫療公衛專家，都還是認定新冠肺炎為飛沫傳染，而不是空氣傳染，民眾只要做好個人衛生防護就不必恐慌，「因為它（新冠病毒）畢竟不是空氣傳染，這一點在醫學上還是這麼認定的。」

接著，王世堅指出第二點是台灣的防疫成績的確很好，雖然不敢說有做到100分，但相較於世界各國，台灣的狀況的確好很多，不管是本土案例還是境外移入，加一加大概才400多例，現階段並沒有大幅的增加，這是事實。

▲彰化萬人血清檢測中有部分民眾有陽性。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化萬人血清檢測中，被爆出有部分民眾檢驗結果呈現陽性。（圖／彰化縣政府提供）

最後一點，王世堅表示，假如先前的防疫成績是假的，還有很多漏網的病例、病體，大家可以先冷靜想一想，台灣已經通過10個潛伏期，就算確實有無症狀感染者或潛伏期超過14天，即便在這兩個因素之下，台灣也沒有出現疫情大爆發的狀況。

聽到這裡，主持人王又正提出質疑，之所以案例不多，是因為台灣沒有全面篩檢。王世堅解釋，沒有進行普篩是基於科學研判，但他認同在邊境嚴管的原則下，應該對境外入境者進行篩檢，「在國家有限的資源下，我覺得普篩應該用在入境以後14天期滿、進入7天自主管理前，這樣效率更高。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
人妻遭惡意逼車！黑衣男下車「狂拍車窗」　網釣出本尊怒反擊
高層全落跑！康友-KY「慘吞3根跌停」　收盤1.8萬張單求賣
獨／首例偵查庭內「喝威士忌睡14hrs」！　檢認定他沒酒駕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美日政要若染疫？陳時中一肩扛起說要負責　陳揮文酸：是能負什麼責

連勝文讚阿札爾訪台「外交突破」　籲蔡英文和官員隔離14天

連勝文喊話美國：大選後來台、供疫苗　才稱得上真朋友

連署書才剛送中選會…罷捷團體突「取消擺攤」！原因曝光

阿札爾訪台中國跳腳　蘇貞昌籲中多照顧人民：別破壞區域和平

LIVE／美國衛生部長阿札爾赴台大公衛學院　發表公開演講

韓國瑜團隊輔選李眉蓁　陳其邁陣營批：真的把高雄人當成塑膠

陳柏惟自爆⋯郭克銘曾找上門求認識　還有人「開價300萬」陳情

韓國瑜團隊幫李眉蓁輔選　黃文益批「把市民當塑膠」：詐騙集團沒離開高雄

時力黨團籲速修《港澳條例》　明定港人申請政治庇護資格

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

吳宗憲懷念羅霈穎「永遠的美女」　憶她急性子：人生路上也走那麼快...

于楓兒悼羅霈穎「希望跟媽媽互相照顧」　薔薔曝羅姐「貼心舉動」：私下很溫柔

北榮病患砸玻璃大鬧醫嚇躲廁所　繼續住院惹議...警：尊重醫師決定

Makiyo蹲地痛哭「為什麼突然走掉了」　羅霈穎12日冥誕：一定要陪到最後..

外送員送餐不滿備註要爬2樓！台中女點餐慘遭他「重拳揮左臉」

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

宥勝爬山滑倒受傷「演技大爆發」！　面露痛苦表情…女兒.老婆超心疼

《與惡》姐弟戀！曾沛慈「夢想和男友看棒球」　林哲熹有陰影：妳看過我開球嗎？

阿札爾訪台中國跳腳　蘇貞昌籲中多照顧人民：別破壞區域和平

LIVE／美國衛生部長阿札爾赴台大公衛學院　發表公開演講

韓國瑜團隊輔選李眉蓁　陳其邁陣營批：真的把高雄人當成塑膠

陳柏惟自爆⋯郭克銘曾找上門求認識　還有人「開價300萬」陳情

韓國瑜團隊幫李眉蓁輔選　黃文益批「把市民當塑膠」：詐騙集團沒離開高雄

時力黨團籲速修《港澳條例》　明定港人申請政治庇護資格

喊出「高雄人的寧靜革命」　吳益政：讀稿機和背稿機中間選民無法接受！

快訊／韓國瑜考慮現身力挺李眉蓁　選前之夜國民黨廣邀歷任主席

軍士官涉聯手自盜6千片口罩　國防部：嚴厲處分絕不寬貸

台中22歲男網嗆「砍李眉蓁可領優良市民」　她暖回：願意給年輕人機會

快訊／雨彈炸北台！水利署示警：新北市、桃園市一級淹水警戒

尹熙錫爆被逼到輕生「公司只出面一次就神隱」　網見回應氣炸

「心靈導師」黃圓映吸金172億、近8000人受害　更二審判刑10年

快訊／北北桃午後大雷雨爆發！升級豪雨警戒　15縣市雨彈炸到晚上

阿札爾訪台中國跳腳　蘇貞昌籲中多照顧人民：別破壞區域和平

應對美軍機偵察　解放軍南海「防空實彈射擊演習」　

iPhone 12產季來了！富士康砸重金徵人　內推獎金高達3.9萬

辛度重返訓練中心備戰10月湯優盃　透露嘗試新打法增加變化

遛狗遇德國牧羊犬「瘋狂追咬」　她痛心：養8年的寶貝出門就沒了

「隱翅蟲」名字由來？日本昆蟲愛好者　 20秒高清畫面解答

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

政治熱門新聞

蘇嘉全OUT鄭文燦上？　傳12月後將有市長入閣

他怒轟楊志良無知：關鍵時刻扯後腿

連署書剛送中選會…罷捷團體取消擺攤

獨／李登輝遺體週五火化　追思禮拜在濟南教會

「解放軍攻台首戰即終戰」　馬英九：美軍不可能來

美日政要若染疫　陳時中負責？名嘴超酸回應

王世堅「3點」破解彰化萬人檢測潮

行政院：慶富案是馬時代秘書長簡太郎做「民眾服務」

吳釗燮：台灣面對威脅已是家常便飯

中校涉偷6000片口罩　後指部回應了

米克拉逼近　北市勞動局：工程單位加強職安措施

阿札爾訪台　陳文茜：給疫苗最實際

蔡英文被稱「習總統」？　羅智強批總統府硬拗

江啟臣恐遭逼宮？　國民黨青年曝李眉蓁「得票率」是關鍵

更多熱門

相關新聞

川普政府考慮禁「染疫公民」返國

川普政府考慮禁「染疫公民」返國

美國新冠肺炎（Covid-19）疫情再起，一名高級官員透露，川普政府正在草擬一項法案，計畫禁止可能染疫的公民從海外返國，且將由疾病管制與預防中心（CDC）發布。

二林鎮爆H5N5禽流感　撲殺1萬6千隻土雞

二林鎮爆H5N5禽流感　撲殺1萬6千隻土雞

阿札爾訪台　陳文茜：給疫苗最實際

阿札爾訪台　陳文茜：給疫苗最實際

全球破2000萬確診！譚德塞：扭轉疫情不嫌晚

全球破2000萬確診！譚德塞：扭轉疫情不嫌晚

全球染疫破2000萬人　這3國佔一半

全球染疫破2000萬人　這3國佔一半

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫彰化王世堅

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

《麻辣鮮師》黃主任消失10年近況曝光！

4人蚯蚓坑玩水2死！死者身分曝光

42個籃球場大「北市生態公園」落成

澎恰恰宣布破產扛億元巨債　楊繡惠給出1建議！

米克拉颱風　停班停課懶人包

民眾退房隔天接飯店來電索賠

《RM》全昭旻爆熱戀！　IG發文疑洩愛

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

蔡依林現身農禪寺！緊身上衣「炸出深溝」

更多

最夯影音

更多
周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ
吳宗憲懷念羅霈穎「永遠的美女」　憶她急性子：人生路上也走那麼快...

吳宗憲懷念羅霈穎「永遠的美女」　憶她急性子：人生路上也走那麼快...

于楓兒悼羅霈穎「希望跟媽媽互相照顧」　薔薔曝羅姐「貼心舉動」：私下很溫柔

于楓兒悼羅霈穎「希望跟媽媽互相照顧」　薔薔曝羅姐「貼心舉動」：私下很溫柔

北榮病患砸玻璃大鬧醫嚇躲廁所　繼續住院惹議...警：尊重醫師決定

北榮病患砸玻璃大鬧醫嚇躲廁所　繼續住院惹議...警：尊重醫師決定

Makiyo蹲地痛哭「為什麼突然走掉了」　羅霈穎12日冥誕：一定要陪到最後..

Makiyo蹲地痛哭「為什麼突然走掉了」　羅霈穎12日冥誕：一定要陪到最後..

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面