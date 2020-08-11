王世堅3點神破解彰化萬人檢測潮　「我們已經通過10個潛伏期」

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記者黃翊婷／綜合報導

彰化縣衛生局日前針對確診個案接觸者、居家檢疫隔離者啟動「萬人血清抗體檢測」，卻傳出有民眾檢測出陽性，導致外界擔憂是否有無症狀患者、潛藏社區感染。對此，台北市議員王世堅提出3點勸大家不用恐慌，畢竟台灣已經通過10個潛伏期，但並未出現疫情大爆發的狀況。

▲王世堅。（圖／記者李毓康攝）

王世堅在10日播出的政論節目《新聞深喉嚨》中提到，首先現在全球所有醫療公衛專家，都還是認定新冠肺炎為飛沫傳染，而不是空氣傳染，民眾只要做好個人衛生防護就不必恐慌，「因為它（新冠病毒）畢竟不是空氣傳染，這一點在醫學上還是這麼認定的。」

接著，王世堅指出第二點是台灣的防疫成績的確很好，雖然不敢說有做到100分，但相較於世界各國，台灣的狀況的確好很多，不管是本土案例還是境外移入，加一加大概才400多例，現階段並沒有大幅的增加，這是事實。

▲彰化萬人血清檢測中，被爆出有部分民眾檢驗結果呈現陽性。（圖／彰化縣政府提供）

最後一點，王世堅表示，假如先前的防疫成績是假的，還有很多漏網的病例、病體，大家可以先冷靜想一想，台灣已經通過10個潛伏期，就算確實有無症狀感染者或潛伏期超過14天，即便在這兩個因素之下，台灣也沒有出現疫情大爆發的狀況。

聽到這裡，主持人王又正提出質疑，之所以案例不多，是因為台灣沒有全面篩檢。王世堅解釋，沒有進行普篩是基於科學研判，但他認同在邊境嚴管的原則下，應該對境外入境者進行篩檢，「在國家有限的資源下，我覺得普篩應該用在入境以後14天期滿、進入7天自主管理前，這樣效率更高。」