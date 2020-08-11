美日政要若染疫？陳時中一肩扛起說要負責　陳揮文酸：是能負什麼責

▲陳揮文笑說陳時中能負什麼責。（圖／翻攝YouTube／飛碟晚餐陳揮文時間）



記者邱茀濱／綜合報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）及前日相森喜朗分別率團訪台，並以外交豁免權入境，僅需附上檢驗陰性證明，就能免除14天隔離政策，引發外界擔憂會否造成防疫破口，但衛福部長陳時中卻說萬一發生感染「我會負責」。對此，資深媒體人陳揮文昨（10）日笑說「你能負什麼責？」

針對外界擔心高官免受隔離會爆發感染，但陳時中則拍胸脯說他會負責，陳揮文10日在廣播節目《飛碟晚餐陳揮文時間》笑說，「當然是最好不要啦」，雖然訪團的相關檢測有做，團進團出避免和外界接觸，這點他相信防疫部分有盡量到位。陳揮文話鋒一轉，讓他不太懂的是「陳部長說我負責，是能負什麼責？」讓他相當傻眼。

另外，陳揮文還透露，其實阿札爾訪台是一場秀，並不需要千里迢迢搭飛機來跑來，「開視訊會議就好了」，雙方下午簽的「醫衛合作瞭解備忘錄」，「那個都是個秀，都沒有用」。

他說，美國大選將近，川普和拜登對中國的態度都很強悍，而為了要「連台抗陸」，台灣也只能配合演出，例如美國說要派衛生部長來，「我們敢不敢說不要？他來到底能幹嘛？」

最後，針對阿札爾部長提到的疫苗若研發出來，等到美國方面夠用，就會公平供應給全世界。陳揮文表示，「那你到底來幹嘛？下午跟陳時中簽的也是廢話了啊」，讓他超不解。

▲ 美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）。（圖／達志影像／美聯社）



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