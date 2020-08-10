連勝文喊話美國：大選後來台、供疫苗　才稱得上真朋友

▲連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

美國衛生部部長阿札爾（Alex Azar）訪台，是台美1979年斷交以來最高層級，因此，被視為台美40年來關係最好的時刻，他10日更在中央流行疫情指揮中心簽訂「醫衛合作瞭解備忘錄」。不過，國民黨智庫副董連勝文認為，希望美國大選後還能來台，並提供便宜疫苗，才稱得上真朋友。

連勝文10日在臉書表示，站在中華民國的立場而言，絕對是外交上的突破，期待美方高規格訪問團，還能在美國大選後繼續來台灣，特別是若川普連任了，希望還能夠像現在一樣的重視台灣這個川普口中的「筆尖」，同時能夠提供給台灣所需要的疫苗，也不要算太貴，這才稱得上是真朋友。

▲美國衛生局長阿札爾與衛福部長陳時中簽下「醫衛合作瞭解備忘錄」。（圖／疾管署提供）

台灣衛福部部長陳時中和美國衛生部部長阿札爾10日在中央流行疫情指揮中心簽訂「醫衛合作瞭解備忘錄」。阿札爾在記者會上表示，今天簽署備忘錄之前，美國和台灣一直有持續聯繫相關防疫工作，例如快篩方面，美國已經投入20億資金做後續研發。

阿札爾提到，未來將和台灣持續合作疫苗和藥品研發，藥品和疫苗會以食藥署核准的為優先，先提供給美國，當可以滿足國內需求後，會以公平的方式提供給國際社會。