全球破2000萬確診！　譚德塞促各國捐錢：扭轉疫情永不嫌晚





▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞呼籲各國捐助資金，一起抗疫。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

2019新型冠狀病毒（COVID-19）自1月初於中國武漢爆發至今，確診人數突破1000萬例花費半年時間，但僅在1個多月後即翻倍成2000萬例。疫情中心自中國武漢轉移至歐洲，再往北美，如今拉丁美洲各國病例成長速度最快。WHO秘書長譚德塞試圖振作各國，表示扭轉疫情永不嫌晚，但必須加強抗疫力道。

全球已突破2000萬例確診、超過73萬死。美國累計507萬4059例確診、16萬3275死；巴西累計303萬5422例確診、10萬1049死；印度累計221萬5074例確診、4萬4386死；俄羅斯累計89萬799例確診、1萬4973死。拉丁美洲國家共5國排名在全球前10大染疫國內，分別為巴西、墨西哥、祕魯、哥倫比亞、智利。

自中國去年12月傳出第一起確診病例後，至今已有210個國家、區域淪陷。路透社報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦記者會中表示，接下來3個月是「關鍵的機會之窗」，針對新冠肺炎的防疫工具如疫苗等，將能引起重大影響。

譚德塞指出，要擴大機會之窗就必須仰賴各國擴大資助抗疫基金，以加速疫苗研製、防護服提供等抗疫工具準備更加周全，但當前需要這筆資金抗疫的國家，與捐錢用作抗疫基金的國家，之間存在巨大鴻溝，目前距離基金目標進度僅達10％。

疫苗研製需至少1000億美元資金，譚德塞表示這雖然看似一筆大數字，但相比20大工業國（G20）至今投入經濟激勵措施超過10兆美元的規模相比，差距仍非常大。「要扭轉疫情永遠不嫌晚」，譚德塞表示，非常明確的訊息就是要對病毒「抑制、抑制、再抑制。」