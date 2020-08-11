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天氣太熱！彰化二林鎮爆H5N5禽流感　撲殺1萬6千隻土雞

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▲二林鎮1處土雞場爆發禽流感。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

▲二林鎮1處土雞場爆發禽流感雞隻死亡。（圖／彰化縣動物防疫所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

芳苑鄉一處土鵝場7月底感染H5N5亞型高病原性禽流感病毒，撲殺2,070隻肉鵝，10日二林鎮1處土雞場也因雞隻有異常死亡確診，彰化縣動物防疫所立即派員進行移動管制並採樣送畜衛所檢驗，經家衛所確診，進行全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺1萬6,031隻土雞。

▲二林鎮1處土雞場爆發禽流感。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

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▲二林鎮1處土雞場爆發禽流感動防所前往處理。

動物防疫所指出，近日氣候高溫炎熱，易造成家禽熱緊迫而使免疫力下降，請養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，切勿使用非法疫苗，並確實維護防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場。
所長董孟治呼籲養禽業者務必做好門禁管制，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，亦需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後，才可進入。

▲二林鎮1處土雞場爆發禽流感。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

▲二林鎮1處土雞場爆發禽流感動防所前往處理。

董孟治同時提醒養禽業者，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。

▲二林鎮1處土雞場爆發禽流感。（圖／彰化縣動物防疫所提供）

縣長王惠美再次呼籲請養禽業者配合各項防疫措施，包含活禽如有異常症狀或死亡情形須立即通報、切勿任意棄置死廢家禽，務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，有如未落實「H5、H7亞型禽流感防治措施」中各項軟、硬體生物安全作為，將依違反「動物傳染病防治條例」規定處以3萬以上15萬元以下罰鍰，並限期改善其防疫設施。

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