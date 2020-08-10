講完「你自己看著辦」國中女墜4樓重傷　全家前一天還在社區歡唱

▲ 板橋區15歲女國中生疑感情問題墜樓，但校方否認。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一名15歲國中女學生，驚傳向班上交好的男同學撂話「你自己看著辦」，隨後翻越欄杆從4樓墜落，造成全身多處擦挫傷、右手骨折，目前正在加護病房救治，校方表示，已經通知家長到醫院，詢問導師、同學，沒聽說有撂話的事實，女學生在校表現良好，前一天還與家人在社區裡開心歡唱，無任何異狀。

據了解，10日中午12時許，新北市板橋區一名9年級15歲王姓女國中生，在上暑期輔導課時，原本走到教室後面要丟垃圾，突然向平日交好的男同學撂話「你自己看著辦！」，隨後跑出教室翻過欄杆自4樓墜落，班上同學全都嚇傻，根本來不及阻止，回過神後趕緊通報老師。

警消到場，女學生下巴撕裂、顏面骨和骨盆破碎，鼻腔出血，全身多處擦挫傷、右手骨折，意識混亂，緊急送往亞東醫院急救，目前暫無生命危險，已送進加護病房預防性插管觀察。

事發後校方也第一時間通知家長，媽媽表示女兒曾說很喜歡這所國中，最近也沒有異狀，前一天還全家到社區裡開心歡唱，沒有任何異狀。校方進一步表示，女學生在校表現良好，在班上也沒有發生過爭吵，與同學互動相當好，也熱心幫忙班上事務，不知道為何發生這件憾事。

女學生原本班級在教學大樓4樓，目前全班已移至2樓教室，並啟動安心輔導，後續也會安排心理師、社工進行輔導，避免其他同學留下心理陰影。

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