情侶吵架板橋河堤怒開2槍　警隔日逮人抄出霰彈槍、萬顆一粒眠

▲警方在嫌犯家中起出霰彈槍、手槍及近萬顆的一粒眠毒品。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名劉姓男子因為病症心情不佳，5日晚間9時許帶著女友到板橋的光復橋河堤球場內，雙發爆發激烈爭吵，劉男氣得打算開槍洩憤，女友趕緊叫共同友人鄭男到場，奪槍時劉男仍對空開了2槍，嚇壞目擊民眾，警方獲報後鎖定犯嫌，當晚就將3人帶回偵辦，除查獲改造手槍外，更在鄭嫌的萬華租屋處內查獲霰彈槍及毒品一粒眠近萬粒，訊後依法送辦。

海山警方當日晚間接獲報案，目擊者指稱在光復橋河堤球場內有人開槍，到場時已不見相關人士，經調閱監視器後及目擊者指證後，鎖定開槍者劉男（23歲）及槍枝持有人（26歲），當晚就將2人及劉男女友查緝到案，並報請地檢署偵辦。

經聲請拘票及搜索票，6日帶鄭嫌到萬華租屋處內搜索，查獲手槍1把、手槍子彈59顆、霰彈槍1把、霰彈槍子彈25顆，毒品一粒眠近萬顆（毛重2624公克）、研磨機1台、封口機1台等證物；警方懷疑鄭嫌打算製作毒咖啡包販賣，對此他矢口否認。

據了解，劉姓男子因為心情不好，當日晚間帶著跟鄭男借來的改造手槍，與女友前往球場，爭吵後打算開槍洩憤，女友嚇得打電話通知鄭男到場阻止，鄭男想奪槍時劉對空鳴２槍，所幸沒有傷到人，事後槍枝被鄭男帶走，全案訊後依照毒品罪嫌、槍砲彈藥管制條例將2人送辦。

▼情侶吵架後男子失控，在光復橋河堤球場對空開2槍洩憤。（圖／記者陳豐德翻攝）

