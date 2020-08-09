台南1天11起自殺！日商凌晨25樓墜落慘死　2樓女鄰居開窗嚇瘋

▲台南輕生案頻傳。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者董美琪／綜合報導

一位47歲日本商人日前在台南市某集合式大樓輕生，墜落在2樓露台死亡，2樓住戶一早看見屍體嚇慘，想趕快搬走。警方查看大樓監視器發現，死者生前搭電梯上樓，已排除他殺。台南市近來輕生案頻頻，7日共發生11起案件。

根據《中時》報導，死者為3月起派到麻豆區分公司的日本籍主管，妻小住在日本，工作盡心盡力，疑似因為壓力大，曾多次到身心診所就醫。據了解，日商2日凌晨零時許，突然用手機軟體向在日本的家人告別，並獨自搭電梯到25樓。日商家人雖發現不對，但回電卻再也找不到人。

直到清晨，一名2樓女性住戶看到有人趴在露台，肚破腸流，嚇得趕緊通知保全。該名住戶其實曾聽到有墜落聲響，但出去查看卻疑似天黑視線不好，沒有查覺異狀，現在嚇得不敢回家。

警方調查時，於頂樓圍欄外牆採集到日商腳印，因此排除他殺。由於疫情因素，日商家人來台不便，因此遺體將運回日本處理。另外，台南市近來輕生案頻傳，單是7日（五）一天，共有11起輕生案，4件為上吊案件。

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