板橋公寓驚傳水塔下毒！女住戶「洗澡臭爆」差點喝下水　報警怒告頂樓屋主

記者許力方／綜合報導

新北市板橋一棟公寓住戶發現，7日晚上自來水飄出刺鼻味，大家都覺得奇怪直喊「很臭！」擔心水塔遭下毒，也有人懷疑，可能是頂樓屋主刷油漆時不慎汙染水塔，嚇得趕緊報警「取水採證」。對此，屋主否認污染水塔，但樓下住戶差點把「毒水」喝下肚，氣得提告公共危險罪。

「很臭吼！很臭！」樓下住戶曹小姐從自家水龍頭裝了一瓶水，向《東森新聞》投訴用水有怪味道，她發現，晚上10點多洗澡的時候水很臭，非常非常的臭，而且是比現在裝罐以後聞到的味道更濃，「我們就覺得為什麼水很臭，就不知道所以然啊？」

▲板橋公寓女住戶「洗澡臭爆」，報警怒告頂樓屋主汙染水塔。（圖／東森新聞）

其他住戶也說，洗臉時就有覺得「從來沒有這味道」、「怎麼忽然有這個味道？」曾小姐直覺是水塔出了問題，遇到其它樓層的住戶，趕緊出聲提醒：「你是二樓的吧？你要跟媽媽講說，水不能吃哦！」她懷疑，頂樓住戶汙染水塔，雖然屋主說已經洗過水塔了，「可是我不相信」。

據了解，要前往公寓用的水塔，從頂樓還必須爬上一個樓梯，並打開一扇門，有住戶懷疑，遭到有心人倒入有機溶劑。目前水塔已經清洗過，上面還蓋著3塊磚塊。曾小姐認為，水被汙染可能跟頂樓屋主有關，因為一打開水塔蓋就聞到很臭、很嗆的味道。

住在3樓的曾小姐描述，頂樓屋主一開始是說在刷油漆 ，味道飄進水塔裡，但整個水都是臭的，「怎麼可能是油漆飄進去？」嚇得報警對5樓屋主提告「公共危險」，警方也到場取水採證。對此，5樓屋主坦言，有在頂樓刷油漆，但不知為何水塔會有溶劑的味道，反駁曾經污染水塔，強調一切交由司法調查。