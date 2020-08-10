米克拉颱風逼近！山區民眾、農漁民應加速戒備「防強風豪雨」

▲農委會呼籲農民果樹應強化支柱及排水設施。（圖／記者王兆麟攝）



記者許展溢／台北報導

克拉颱風逼近，氣象局持續發布海上、陸上颱風警報，澎湖、金門納陸上警戒區，應嚴加戒備並防強風豪雨外，受到颱風外圍環流影響，今（10日）彰化縣、雲林縣及南投縣有局部大雨或豪雨，大台北、桃園以南、花東地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率。農委會呼籲，農漁民要及早防範，海面上也有強風，船隻需特別注意。

針對颱風可能帶來的農業災損，農糧署強烈呼籲農、漁民及早採取防範措施。蔬菜生產方面，青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，倘已到收穫期應儘速採收，以減少損失。果樹應強化支柱及排水設施，已到採收期之水果，必要時，應儘速採收，並妥善貯藏，再配合市場之需求秩序供貨。

請繼續往下閱讀...

▲農委會提醒，海面上也有強風，船隻需特別注意。（圖／ ETtoday資料照）



漁業方面，農委會指出，養殖業者應加強塭堤的修補維護和排水路的疏通，檢視備用發電機能否啟動並添足用油，加強巡視水閘門、保持操作正常，低窪地區應防淹水與海水倒灌。海上箱網養殖業者應檢修框架、浮球、網片，妥為固定纜繩。定置網業者亦應加強網具、船舶等安全，停泊漁船加強繫纜。海面上作業船隻應隨時密切關注氣象局所發布的天氣資訊，作好防颱整備，並注意自身安全，將危險與災害降至最低。

另外，水土保持局表示，將持續監測各地區降雨，適時發布土石流紅黃色警戒，嚴防山崩、土石流及地層滑動等災害，預先準備災害防救應變措施。特別是山區民眾應加強戒備，檢視居家週邊的擋土牆及排水溝等相關設施，嚴防強風豪雨可能帶來的災害，同時土石流潛勢溪流附近居民應配合地方政府之指示，必要時，儘早疏散至安全避難處所。

▲農委會建議，蔬菜生產方面，青蔥、葉菜類等蔬菜易受風雨損害，若已到收穫期應儘速採收。（圖／記者游芳男攝）



農委會最後強調，針對農畜產品供應量，也將加強調控，並輔導主要農民團體及消費地市場大型冷藏庫進行蔬菜及農畜產品供應調節，確保供應無虞，請民眾安心。