LIVE／颱風從西南方上來無山擋！氣象局17:40說明最新路徑

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今年第6號颱風米克拉今（10）日上午生成，氣象局10:30同時發布海上陸上颱風警報，陸上警戒範圍包括澎湖及金門，以目前風雨預報來看，澎湖今晚、金門明早已經達停班課標準。關於颱風最新路徑，氣象局17:40將進一步說明。

▲氣象局持續針對第6號颱風發布海上陸上颱風警報。（圖／記者徐斌慎攝）

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原先在南海的熱帶性低氣壓上午生成今年第6號颱風，氣象局10:30已發布海上陸上颱風警報，未來颱風將以北北東再轉偏北，朝澎湖附近海面北上，明天之後進入福建。由於颱風所處環境有利於增強，今晚到明天上半天是颱風最接近台灣的時候，隨著颱風外圍雲系及環流逐漸靠近，南部、東南部已陸續有短暫陣雨或雷雨出現，今下午起到明天，南部、東南部及中部局部地區、澎湖、金門將有短時強降雨發生。

氣象局強調，颱風環境位於大低壓帶裡面，整體導引氣流會先往偏北北東再偏北方向往台灣海峽前進，但接近台灣過程可能還會往東或往西，若有往台灣靠近可能，氣象局將持續注意並隨時更新最新動態。

▲海陸颱風警報發布，氣象局課長羅雅尹說明。（圖／記者徐斌慎攝）



氣象局長鄭明典警告，由於是西南方上來的颱風，沒有經過地形破壞，通常容易有意外，雖然氣象局有掌握，但民眾還是要小心，尤其是港灣區會有些陣風。氣象專家吳德榮也表示，米克拉主要路徑是沿著海峽上來，暴風圈有一段時間會比較接近澎湖、金門，但因為地形關係，在沒有被破壞情況下，從西南方上來，外圍環流就會引發豪大雨，南部、中部山區和東部這三個地區要特別注意。

▲第6號颱風路徑潛勢預報。（圖／中央氣象局）



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