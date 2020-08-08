蝦皮「一日男友49萬元」30cm可觀賞　實測日租女友驚見未成年：很幼齒

▲一日男友賣家主打「工具人優質服務」！（圖／翻攝蝦皮賣場）



網搜小組／劉維榛報導

交友APP正夯，就連蝦皮賣場也興起「一日男友／一日女友」的風潮！最近一名女網友搜尋日租情侶關鍵字，赫見有小鮮肉開出49萬價碼賞鳥，而妹子們也火辣露出北半球，強調只伴遊不做S，甚至有家長把2歲女兒也給出租，亂象一籮筐！

一名女網友在臉書《爆廢公社二館》哭笑不得表示，最近心血來潮，好奇在蝦皮網站搜尋「一日男友」，結果真的跳出各種「小鮮肉商品」，讓原PO噴笑警告「我怕你會笑到走不出來！」

請繼續往下閱讀...

底下網友歪樓，「怎麼沒有人買」、「還有50元跳樓出清的」、「這個還有打折欸...」「我每天都在滑蝦皮怎麼沒發現這個特殊功能，剛去滑了一下，真的還蠻好笑的，沒想到一日男友也能在蝦皮租，反正也沒男友來租一個好了」、「這還能客製化跟陪睡是怎樣」、「昨天去查一日男友，有看到一天500的，我非常想問能不能找來打掃家裡」、「我真的去搜尋，怎麼有和尚」。

《ETtoday新聞雲》記者實測「一日男友」卻顯示無頁面，原來要改搜「一日男朋友」才會跳出來，陽光男、肌肉男、8+9、鮪魚肚大叔任你挑，最低一小時5元，最高行情喊出49萬9999元，自稱「台北限定款30CM老鮮肉，我有車可接送，無特別服務，僅供觀賞 」；另一名開價26萬9999元，強調「一日優質竹北外約一日男友，可見家長、陪吃飯、出去玩， 要做壞事，費用我全包！」

▲賣家強調純交友，不接S！（圖／翻攝蝦皮賣場）

再試著搜尋「一日女朋友」，女網友亮出各種size車頭燈，修圖功力讓人臉紅心跳，最高價碼一樣是49萬9999元，喊話「優質出租，CP值高，可甜也可壞」、「雙魚座O型，今天下單明天脫單」。

就怕傷了眼睛，網友們笑到併軌回應，「一日女友比一日男友素質還...」「感覺就是媽媽想放假一日」、「下單女友也不能付款，根本詐騙」、「一日女友也很精彩」、「 都沒有買家好評真難選」、「一日女友好貴」。

值得著注意的是，賣場中竟有家長把未成年女兒也給出租，「目前2歲2個月，正幼齒，有門禁晚上6點前帶回家，別給她吃太飽，她會吐你滿車或滿身」，一天價格5萬元，還喊話老客戶可打9折，小心就怕有觸法疑慮。

▼連未成年女孩都可租！（圖／翻攝蝦皮賣場）