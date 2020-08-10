影／平時當防火宣導隊副隊長！她遇惡火一家7人「1死3命危」…鄰居嘆：怎麼這樣

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗南10日凌晨一場惡火，釀成詹姓一家七口1死3命危悲劇。據了解，死亡的是11歲詹姓男童，其父母皆為老師師，阿公跟阿嬤退休在家顧孫，原本是一家三代共享天倫樂的地方，如今卻慘遭火噬，還奪走男童性命，讓人不勝唏噓。

▲斗南鎮暗夜傳出火警惡火，波及鄰居祖孫七人送醫11歲男童搶救不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

詹姓男童父親是雲林某國中理化教師，而據該校校長表示，詹童疑似是跟著妹妹、阿公阿嬤逃到一樓，最終慘遭濃煙嗆傷，4人被救出時，皆失去生命跡象，其中男童經搶救後仍宣告不治，其餘3人目前仍在加護病房搶救中。

▲詹姓一家人被救出時全身被燻黑，其中11歲男童送醫後宣告不治。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

此外，據當地里長表示，詹姓一家平時與鄰居相處相當融洽，其中詹姓阿嬤更是當地鄰長，個性相當熱心，甚至還是斗南防火宣導隊副隊長，但沒想到原本一家幸福美滿的生活，卻遭逢惡火，也讓街坊鄰居相當不捨。

由於起火點為堆滿舊電腦主機及影印機廢料的倉庫，目前火調小組已經入火場鑑識，而至於詳細的起火原因，仍有待進一步調查釐清。

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