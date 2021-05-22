防堵疫情擴散刻不容緩　雲林移民署多元管道宣導

▲移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊員鼓勵曾經出入臺北市萬華或周邊地區之失聯移工或逾期外籍人士出面採檢或治療方案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

因應國內新冠狀狀病毒疫情升溫，移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊連日透過多元管道宣導「安心採檢防疫專案」，頻派員至小吃店、東南亞商店、藥局、宗教處所、計程車行及客運車站等外來人口易聚集場所進行防疫宣導，同時鼓勵曾經出入臺北市萬華或周邊地區之失聯移工或逾期外籍人士出面採檢或治療方案。

雲林縣專勤隊說明，「安心採檢防疫專案」為即日起至6月8日止，視況由疫情指揮中心決定是否延長，外籍人士於4月21日至5月14日期間，曾經出入萬華或周邊地區，不論是合法、失聯移工或逾期者，若有疑似染疫症狀，鼓勵儘快出面接受採檢，將採取「不收費、不通報、不查處」方式，該期間也不會因接受篩檢、治療而通報警政及移民機關，更不會被治安機關查處。

▲因應國內新冠狀狀病毒疫情升溫，移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊連日透過多元管道宣導「安心採檢防疫專案」。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣專勤隊指出，雲林縣幅員遼闊，多數居住縣內的外來人口以搭計程車或坐客運做為往返各鄉鎮間的交通方式，雲林縣專勤隊特別規劃至各處計程車行及客運車站，協請業者於車內張貼安心採檢防疫專案多國語言QR Code及臺灣社交距離App宣傳單。另外，針對近期至該隊自行到案之外來人口，依其國籍播放衛生福利部疾病管制署製作多國語言防疫宣導影片，並轉發防疫訊息至社群軟體或臉書，透過一傳十，十傳百的網路宣傳，達到加乘效果，讓更多的外來人口一起來共同防疫。

雲林縣專勤隊隊長鄧宇哲表示，全臺疫情嚴峻，防疫作為不分國籍，請大家落實勤洗手、戴口罩、保持適當社交距離及避免集會群聚，外來人口若有防疫問題，歡迎洽詢雲林縣專勤隊(電話:05-5346119)或雲林縣服務站(電話:05-5345971)尋求協助。

▲移民署南區事務大隊雲林縣專勤隊頻派員至計程車行及客運車站等外來人口易聚集場所進行防疫宣導。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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