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美台建立另一WHO？ 李淳：可能性不大，但台灣是關鍵角色

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記者謝欣辰／綜合報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）率團訪台，聲明台美雙方在醫療領域將更密切聯繫，讓外界不禁猜測是否有機會合作建立另一個WHO。對此，中華經濟研究院WTO及RTA研究中心副執行長李淳認為，可能性不大，比較可能的方向是在現有的國際組織上，強化亞太區的公衛與醫療的合作。

▲▼蔡英文接見美國衛生部長阿札爾。（圖／翻攝ETtoday直播）

▲蔡英文接見美國衛生部長阿札爾。（圖／翻攝ETtoday直播）

據中央社報導，李淳今天出席外貿協會舉辦的國際醫療座談會時指出，美國推動印太戰略，在建構公衛領域、推動新夥伴網絡都是的重點，這次美國衛生部長阿札爾率團訪台，可以預見在美方想要建構值得信賴的公衛網路中，台灣將會是關鍵的成員。

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對於日前外媒報導，台美將藉此契機，商討成立全新國際公衛組織取代WHO的問題，李淳表示，以目前的情形分析，美國可能希望建立的是一個比較偏重亞太地區的區域組織，在特定的亞太區域議題中，採取比WHO更加積極的決策，但不會是另一個美國所主導的類WHO組織，用以對抗WHO。

▲▼「2019年經濟自由度報告－深化臺美經貿關係暨臺灣加入區域經濟整合」研討會,中華經濟研究院WTO及RTA中心李淳副執行長。（圖／記者湯興漢攝)

▲中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳。（圖／記者湯興漢攝）

李淳指出，以區域性組織分析，目前APEC本來就有衛生工作小組，針對亞太區的相關公衛議題共同討論，雖然小組成員中有中國、俄羅斯等，和美國處不來的國家，但這樣的工作小組仍可能是未來發展組織化的基礎；另一個可能性，是基於美國推動的印太戰略，將澳洲、紐西蘭、日本、韓國、印度與台灣納入，建立一個專注於亞太區域醫療事務的組織，目前台灣在公衛領域中的貢獻與成就，確實是美國的印太戰略一環，也是關鍵角色。

李淳說，美國的態度應該是打算先從區域型的組織開始著手，利用這個組織造成WHO的壓力，藉此推動WHO改革；台美在公衛的合作成果可以進入第三地市場，例如東南亞、印度，這符合美方的印太戰略，另一方面也符合台灣的新南向政策。不論是政策、產業利益，甚至是提升亞太地區公衛體系的完整性，都是多贏。

李淳表示，疫情帶來的契機，台灣現在也可以藉機盤點相關公衛醫療制度，看看哪些是沒有跟上國際潮流，藉機推動改革。

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