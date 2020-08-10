快訊／阿札爾會見蔡英文　傳達川普對台強而有力的友誼、聚焦「台灣醫衛成就」

記者陶本和、蔡文鈴、李佩弦／台北報導

美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）10日上午入總統府晉見總統蔡英文。稍早阿札爾發表談話，感謝蔡英文邀請美方來台，本次參訪重點將著重於台灣醫衛、防疫成就，另也針對前總統李登輝逝世表達哀悼之意。

阿札爾表示，很高興能來台灣傳達美國總統川普對台灣友誼強而有力的支持，並恭賀蔡英文於2020年展開第二任期，展現台灣向國際立足的勇氣，對全球都有深刻的啟發。

阿札爾也藉由來台行程中，赴追思會向李登輝哀悼，盛讚李登輝是民主之父，是在21世紀民主浪潮中的重要領袖。

針對本次參訪重點，阿札爾表示，將與參訪團著重於台灣醫衛、防疫成就上，探討如何與美國合作，一起回應各項挑戰；而台灣防疫成就是全球表率，彰顯台灣透明公開，民主價值本質的存在 。

阿札爾說，台灣在新冠肺炎疫情及防堵後續的處理上，與各國分享資訊做的很好，台灣因為在醫衛產業上成就，讓台灣向他人身出援手，遞送醫療物資，包括美國、太平洋島國，也再一次感謝蔡英文歡迎參訪團來台，期待善用機會向台灣學習醫衛上的成就。

▲蔡英文接見美國衛生部長阿札爾。（圖／翻攝ETtoday直播）

▼美國衛生部長阿札爾車隊抵達總統府。（圖／記者張榮恩攝）

