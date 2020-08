【英語多益通】美國「退出」WHO英文怎麼說？

▲ 川普在總統山前擺拍。(圖/達志影像/美聯社)

文/李海碩

最近國際間最大的新聞之一,莫過於在美國總統大選即將到來、且新冠疫情方興未艾的此刻,現任總統川普(Donald Trump)宣布將從世界衛生組織(World Health Organization, WHO)撤出的作法。近日還傳出台美雙方將成立新組織取代WHO、德法退出改革協商等。這方面的多益詞彙有哪些呢?我們一起來看看。

怎麼說撤出?

撤出有許多不同的用法,但是使用的情境皆各有異。筆者在查詢了各大媒體之後,發現以下這些用法英美紐澳主流媒體皆有使用,但由於使用上有細微差異,故介紹方式將以WHO例句與特屬情境例句各一為之。

● pull out of

片語的用法通常更口語,但優點是更「具象化」,pull out是拉出來的意思,所以把一個單位從另一個單位拉出/抽出,當然就是離開該單位的意思了。

Trump is pulling the US out of the WHO.

(川普正把美國拉出WHO之外。)

pull out在商業情境中常常用於公司選擇「撤出」某個市場,或是航空公司決定「撤出」某條航線,簡單地說就是從某個競爭場域之中離開。

Some major manufacturers have decided to pull out of the solar energy market.

(某些製造大廠已決定撤出太陽能市場。)

H Jet will pull out of the Incheon Airport starting from Monday next week.

(H Jet將從下週一起撤出仁川機場。)

TikTok is pulling its service out of Hong Kong.

(TikTok正從香港撤除其服務。)

● extract

「ex-」是向外,tract來自於拉丁文中的trac,就是拉的意思。所以attract就是「去拉」,自然就變成了吸引。distract就是「沒有拉」,有拉住的變成沒拉住就變成分心了。而extract既然是往外拉,當然就成了撤除的意思。

Trump has extracted the US from various international treaties during his administration.

(川普在任期內已經將美國從許多國際合約中撤除。)

extract還有至少兩個很重要需要記得的意思。extract表示撤除時,最常用的場域其實是「軍事」,用於從危險場域中營救重要人士或人質。而另一個常見用法,則是在保健用品中說明「精華萃取物」時之用,由於這些精華萃取物一定都是從原料中「抽取」而得的,故也用extract稱之。

A team of five navy SEAL members will move in for a secret extraction plan.

(海軍海豹特戰五人小隊將會因一場秘密撤除計畫移入。)

The product is famous for its ginseng extract .

(該產品以其人蔘萃取物而聞名。)

● withdraw

withdraw是提取出來的意思,需要特別注意的是名詞為withdrawal。withdraw最常用的地方是在自動提款機ATM(Auto Teller Machine)上,提款是withdraw,存款是deposit。

The United States is formally withdrawing from the World Health Organization.

(美國正正式從世界衛生組織中退出。)

The United States has begun formal withdrawal from the World Health Organization.

(美國已開始正式從世界衛生組織中退出。)

China has placed restrictions on large cash withdrawals .

(中方針對大額現金提領進行限制。)

● remove(於此情境中不適用)

remove通常用於擁有者主動移除,由於本案例中並非為組織主體(即為WHO)移除美方,故不應使用remove稱之。

Numerous companies have asked employees to remove TikTok from company mobile devices.

(許多公司皆要求員工將TikTok由公有行動裝置上移除。)

美國退出WHO何時生效?

根據美方秘書長(Secretary-General)發言人(spokesperson)António Guterres所述:「The United States' notice of withdrawal, effective July 6, 2021, has been submitted to the UN Secretary-General, who is the depository for the WHO.」(美方之退出通知,自2021年7月6日起生效,已呈交至世界衛生組織存託所,亦即聯合國秘書長處。)

其中的「effective July 6」,即為從何時開始生效的說法。effect為效果,effective意思就是「有效的」。在一般的商業情境中,更常用到的為「即時生效」,effective immediately。

immediately是多益超常見字,也是字根字首字。「im-」是沒有、「media」是媒介,兩者間完全沒有媒介,當然就是「馬上」了。使用上通常是一句話後加上這兩個字,表示前者即期有效。

The border ban has been lifted, effective immediately .

(邊境禁令已解除,即期生效。)

為什麼WHO反應這麼大?

最簡單且直接的原因是WHO會失去大筆贊助。WHO的財務來源有四個:國際組織、私人捐助、會員國會員費用與聯合國援助。會員國去年一共支付了約四分之一的全年支出,前三名國家為:美國8.93億美金(以下同)、英國4.35億、德國2.92億。此外值得一提的是,在會費支出上提供支援的第二名為比爾蓋茲夫婦的慈善基金會(The Bill and Melinda Gates Foundation),額度為5.31億。

為什麼大家的會員費用不同呢?因為國家的大小、人口、經濟狀況都不一樣,所以每個會員國要支付的額度不相同,WHO以assessed financial obligations稱之。assess為評估之意。

Several committee members will arrive this afternoon to assess the viability for this project.

(數位委員會成員今日下午將會抵達評估本專案之可行性。)

【多益模擬試題】

1. All the changes have been announced, ______ immediately.

(A) effect

(B) effective

(C) effectively

(D) effectiveness

2. We are going to remove the stinky things ______ the classroom to the garbage yard.

(A) to

(B) into

(C) from

(D) over

解析:

1. 正解為(B)。題意為「所有變動皆已公開,即期生效。」這題是多益閱讀測驗中最常見的題型之一,即為詞性題。即便沒有學過即期生效的用法,也可以從後方的副詞中知悉前方應為形容詞或是副詞,故先去除(A)效果(名詞)與(D)有效性(名詞)。effective用於形容前句所敘說之事物有效,故應使用形容詞(B)。

2. 正解為(C)。題意為「我們要把發臭的事物從教室移動到垃圾場。」這題考的是介係詞,只要知悉介詞的特性,要選出答案就不困難了。英文中有「移除、去除、禁絕」性質單字要搭配的介詞大概都是from,如prevent、remove、take away、prohibit、stay away、stop等皆然,故應選答案為(C)。

