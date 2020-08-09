防疫新生活　台南警五分局舉辦淨灘活動邀學子為地球盡心

▲台南市警五分局，舉辦高關懷少年輔導「黃金海岸-淨灘」活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局於8月9日星期日上午8時至14時，舉辦高關懷少年輔導「黃金海岸-淨灘」活動，希望透過多元化活動，適度規劃淨山、淨灘、社區勞動服務，參訪創世基金會、養老院等結合體能及公益性質活動，讓每個人感受到真心付出及被需要的感受，在潛移默化之下改變偏差行為建立正確價值。

今年暑假警察局舉辦之青春專案活動因疫情關係場次減少，為讓青少年走出戶外參與公益健康活動，第五分局舉辦黃金海岸淨灘活動，吸引40餘名學子與家長共同參與。

上午8時30分完成報到後，五分局長梁仁輝向參與的學子們致意，並宣導「防搶、防竊、反詐騙」、「不飆車、反毒品、反援交、拒絕不良幫派」等預防犯罪觀念，鼓勵青少年從事正當的休閒娛樂，以維護身心健全發展。

雖然一早天氣炎熱，但並不影響大家的熱情，五分局長梁仁輝與學子們一同攜手淨灘，讓沙灘頓時變得更乾淨美麗，海岸變得更漂亮，希望透過淨灘活動，喚起大家正視海洋污染及環境日益惡化的問題，用行動維護海洋生態，將永續經營的觀念傳遞給每個人，為地球盡一份心力。淨灘結束分局長頒給每位參與學子志工服務證書及精美餐盒，活動在收獲滿載愉快的氣氛中結束。

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