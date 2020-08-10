高嘉瑜爆「藥物不良反應」年逾1萬5000件　有病友造成全身99％灼傷

▲民進黨立委高嘉瑜、《中華民國藥物過敏關懷協會》共同呼籲國人重視用藥安全。（圖／記者楊蕓攝，下同）



實習記者李佩弦／台北報導

民進黨立委高嘉瑜10日表示，台灣因藥品不良引發副作用的比例逐年增高，嚴重會造成全身性的皮膚紅疹和多處黏膜受損，包含呼吸道、生殖器和結膜等，彷彿全身燒燙傷一般，近年接獲通報案例超過1萬5000件。高嘉瑜呼籲，希望衛福部擴大在服用藥物前做基因檢測，且能將藥害病友納入重大傷病項目。

為了呼籲民眾重視用藥安全，高嘉瑜10日與「中華民國藥物過敏關懷協會」共同出面表示，生活中有許多接觸藥物的機會，有的藥物對特定人士來說，就像毒藥一樣，會引起一些身體不適的副作用，甚至還有一些引起更嚴重的藥物不良反應，稱之為史帝芬強生症候群 （Stevens Johnson Syndrome, SJS），或者是毒性表皮壞死症 （Toxic Epidermal Necrolysis, TEN）。

高嘉瑜與協會理事長張啟彬共同指出，「依據藥害救濟基金會的統計資料，全國藥物不良反應通報件數一年逾1萬5000件，有的病友因為藥品不良反應，造成全身99％灼傷。因此我們也在這和藥物過敏關懷協會共同呼籲，希望能爭取納入重大傷病項目，並希望能擴大藥物基因檢測，保障用藥安全。」

另外，張啟彬也表示，藥物不良反應會有全身性的皮膚紅疹和多處黏膜受損，包含呼吸道、生殖器和結膜等，看起來就像是全身燒燙傷一般。

張啟彬指出，目前史蒂芬強生症候群未列入重大傷病項目，許多病友在發病階段即被龐大的醫療費用壓垮，現在就有位在醫院的19歲小孩，肺功能已80％失能，家屬也已被龐大醫療費用壓的喘不過氣，接近放棄階段，也希望國人的關心與協助，希望爭取史蒂文芬強生症候群直接進入重大傷病項目，幫助病友在漫長的復健過程更有保障。

長庚醫院藥物過品中心主任鐘文宏醫師說，許多患者痊癒後追蹤一年，仍飽受後遺症糾纏，輕則落髮、指甲異常，重則肝腎功能受損、視力減退或飽受嚴重乾眼症之苦，有部分因口腔反覆感染，需要不斷治療，約有四到五成日常生活受到嚴重影響 。

最後，高嘉瑜也在記者會上呼籲，希望衛福部應該要擴大在服用藥物前做基因檢測，並且也希望藥害病友也能納入重大傷病項目，以守護及保障國人的健康安全。

▼全國藥物不良反應數據圖。（圖／高嘉瑜辦公室提供）

