時代力量遣責《港版國安法》壓迫香港市民　籲政府築「民主防火牆」

▲時代力量譴責港版國安法，籲政府築民主防火牆。（圖／翻攝時代力量臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

香港壹傳媒創辦人黎智英因涉嫌違反港版國安法10日遭捕，引起兩岸高度關注。對此，時代力量透過臉書對中國利用《港版國安法》壓迫香港市民、打擊民主自由之舉，表達嚴正譴責。

時代力量指出，自香港國安惡法通過後，北京在香港打壓民主派的力道逐漸加重，也更加明目張膽。港府先是大動作逮捕學生、取消民主派人士的立法會參選資格、以疫情影響為藉口延後立法會選舉，到今天逮捕倡議民主、自由的指標人物，都再再顯示中國正透過《港版國安法》把「紅色恐怖」輸入到香港，試圖消滅人民的聲音。



時代力量表示，值得注意的是，美、英、加、紐、澳五國外長昨日針對香港延後立法會選舉發布聲明，並表示嚴正關切，港府隔日便以涉犯「勾結外國勢力」之罪逮捕黎智英，顯見面對國際的譴責和圍堵，北京的態度轉趨強硬，未來可能有更多支持民主的香港朋友，在北京的報復性反擊下遭到逮捕。



時代力量認為，《港版國安法》的超大適用範圍，更可能使台灣人受到影響，甚至被逮捕。然而國人對搭乘港籍航空或在香港轉機，是否可能遭到逮捕的疑慮一直沒有被消除，如今更有學者對此示警，陸委會等相關部會應對此清楚說明。

時代力量強調，中國就是希望達到讓香港和台灣人自我審查言論的效果，政府應即早回應和準備，築起「民主防火牆」，別讓中國營造的寒蟬效應滲透到台灣。