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影／超百名港警「帶備爆破工具」進壹傳媒大樓搜查　全面封鎖樓外街道

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記者鄭思楠／綜合報導

香港壹傳媒創辦人黎智英今（10日）早因涉嫌違反港版國安法，2名兒子與4名高層一同被捕。據《星島日報》報導，早上約9時45分，約50輛警車載同數百名警員到達位於將軍工業村的壹傳媒總部大樓，警員更帶備爆破工具等進入大樓內搜查。此外，警方流動指揮車也到場，同時將大樓外數條街道全面封鎖，也截查乘穿梭巴士上班的員工。

▲▼壹傳媒創辦人黎智英4月18日被港警在住處逮補。（圖／達志／美聯社）

▲壹傳媒創辦人黎智英此前多次被港警逮捕。（圖／達志／美聯社）

綜合港媒報導，黎智英因涉嫌「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」、「串謀欺詐」及「煽動」3罪名被捕；長子黎見恩及次子黎耀恩涉嫌「串謀欺詐」被捕，另外4名壹傳媒集團高層涉嫌「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」、「串謀欺詐」。

被逮名單包含，壹傳媒集團創辦人黎智英、黎智英長子黎見、黎智英次子黎耀恩、集團營運總裁、財務總裁周達權壹傳媒行政總監黃偉、強壹傳媒動畫總經理吳達光、壹傳媒集團行政總裁張劍虹。

據《香港01》報導，警方以違反《國安法》拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英，今早7時許到其位於何文田嘉道理道大宅調查。黎智英助手Mark Simon在Twitter貼文證實，探員持搜查令到黎智英及其子寓所蒐證。上午9時34分，黎智英戴上手銬，由警員押上七人車。

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