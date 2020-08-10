影／黎智英被捕畫面曝光！　家中「戴手銬步出」多警包圍押走、行李箱帶走證據

壹傳媒集團創辦人黎智英大宅，今早（10日）有探員前往調查。消息指警方以違反《國安法》拘捕黎智英，他涉嫌第29條中勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；另亦指其涉及串謀欺詐及煽動罪。另據知多名壹傳媒高層包括行政總裁張劍虹等7人被捕；Mark Simon則被警方通緝。上午9時34分，黎智英戴上手銬，由警員押上七人車。

▲黎智英因涉嫌違反港版國安法，10日早上從自家被警方上銬帶走。（圖／香港01授權提供，請勿隨意翻攝，以免侵權，下同）

圖文／香港01

消息指警方以違反《國安法》拘捕壹傳媒集團創辦人黎智英，今早7時許到其位於何文田嘉道理道大宅調查。他涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；另亦指他涉及詐騙。另外據報黎智英次子黎耀恩亦在西貢住所助查。黎智英助手Mark Simon在Twitter貼文，證實探員持搜查令到黎智英及其子寓所蒐證。上午9時34分，黎智英戴上手銬，由警員押上七人車。

據知被捕人士共7人，包括多名壹傳媒高層如行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、壹傳媒行政總監黃偉強、壹傳媒動畫總經理吳達光；黎智英及其兩名兒子黎見恩和黎耀恩。Mark Simon則被警方通緝。

現年72歲的黎智英官司纏身，包括他在內的15名泛民人士，被指去年被指參與去年8至10月反修例運動期間，多次參與及組織未經批准的集結，並煽惑他人參與，涉及4宗案件。另外本年六四31周年，支聯會首次遭警方禁止在維園舉行集會，黎智英與另外共13人當晚前往悼念，事後收到傳票控告他們非法煽惑他人參與未經批准集結罪。

▲黎智英被帶走現場畫面。

▲探員從黎智英大宅帶走證物。（羅君豪攝）

▲警察公共關係科警司（左）高振邦亦在黎智英大宅外。（丘啟謙攝）

▲探員在黎智英大宅外戒備。（丘啟謙攝）

▲黎智英涉勾結外國勢力、串謀欺詐及煽動罪被捕，律師到場。（蔡正邦攝）

▲警方以違反《國安法》拘捕黎智英，他涉嫌第29條中勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；另亦指其涉及串謀欺詐及煽動罪，今日到其位於何文田的大宅調查。

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