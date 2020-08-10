影／黎智英等7人遭拘捕　民眾黨：譴責、遺憾

記者楊亞璇／台北報導

根據香港《東網》報導，《港區國安法》實施至今1個月，警方於今早以「涉嫌勾結外國勢力」，逮捕壹傳媒董事長黎智英等7人。對此，民眾黨10日上午發聲明表示遺憾與譴責，呼籲中國及香港政府懸崖勒馬。

▲圖為壹傳媒創辦人黎智英4月18日在住處遭港警逮補畫面。（圖／達志影像／美聯社）

民眾黨聲明指出，針對香港警方國安處今早以違反香港國安法為由，拘捕「壹傳媒」創辦人黎智英等7人，指其涉嫌勾結外國勢力一事，民眾黨表示遺憾與譴責。

民眾黨表示，中國及香港政府羅織罪名，打壓異己的行為是國際社會所不能認同的，一味地以高壓統治只是將人民推向對立面，自由民主終究會戰勝高壓獨裁，請中國及香港政府懸崖勒馬。

民眾黨提及，自從香港版國安法通過後，香港目前的狀況日漸緊張，呼籲應該透過港澳條例18條的修法，讓援助過程能更加制度化，提供適時且適當的援助。

根據香港《東網》報導，黎智英和2個兒子黎見恩及黎耀恩，皆因涉及勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；黎智英另被控詐騙罪。消息指出被捕的壹傳媒高層中，包括執行董事張劍虹、周達權。黎智英左右手Mark Simon則因在海外未被立即逮捕，但遭通緝中；他稍早在社群網站貼出黎智英被捕的消息。