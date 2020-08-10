壹傳媒4高層被捕！200港警抵總部大樓搜查　公司急宣佈：暫時不要上班

記者蔡儀潔／綜合報導

因涉違反《港區國安法》勾結外國勢力，壹傳媒董事長黎智英、2個兒子及集團高層等7人今（10）早被捕。《香港01》指出，近200名警員隨後抵達將軍澳壹傳媒大樓搜查，據知《蘋果》行政部宣布鑒於將軍澳辦公室有突發狀況，通知同事暫時不要上班，在途中的同事即時折返。

▲壹傳媒創辦人黎智英4月18日被港警在住處逮補。（圖／達志／美聯社）

據知被捕人士共7人，包括多名壹傳媒高層如行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、壹傳媒行政總監黃偉強、壹傳媒動畫總經理吳達光；黎智英及其2名兒子黎見恩和黎耀恩；Mark Simon則被警方通緝。

《東網》報導指出，被捕的4名高層與黎智英及其長子黎見恩同樣有份涉及的串謀欺詐罪，與壹傳媒在將軍澳工業邨廠房涉嫌經營獨立公司，提供「公司秘書」服務，涉違地契外或以欺詐方式獲利有關，而周達權則另涉嫌勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

早前有指壹傳媒在將軍澳工業邨廠房，涉嫌經營至少14間獨立公司，涉及不同業務。翻查紀錄，該批公司董事均為黎智英，其中一間公司為黎智英次子黎耀恩經營的10間食肆及公司提供「公司秘書」服務，包括早前爆出「二手凍檸茶」奉客的「四季常餐」。