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美廉社8/13起開放醫療口罩預購　「不限身份」1人5盒、5天後取貨

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記者林育綾／台北報導

近日新冠肺炎案例又見升溫，不少民眾也再度重燃防疫意識，口罩再現搶購潮，量販超市美廉社表示上週銷量成長超過3到4倍，為此也持續協調供應商備貨，8/13-8/25期間將開放民眾「不限身份」預購醫療口罩，訂購完成後5日可取貨，每人限購5盒。

▲▼美廉社8/13起開放醫療口罩預購　不限身份5日後取貨。（圖／美廉社提供）

▲美廉社8/13-8/25開放醫療口罩預購，不限身份，每人限購5盒，5日後取貨。（圖／業者提供）

美廉社表示，自口罩開放自由買賣以來，每週進貨數千盒，平均可銷售7成以上，民眾單月搶購近6萬盒，而近來國際疫情持續發燒，確診案例居高不下，上週銷量成長也因此超過3到4倍。

業者持續協調供應商備貨，確保貨量及出貨狀況，為了讓更多需要的人能買到，將開放醫用口罩預購，8/13-8/25期間不限身分，就可以259元的價格預購南六醫用口罩（50入／盒），訂購完成後5日即可到原門市取貨，每人最多限購5盒，此波全台限量5萬盒。

▲▼全聯推出「防疫雙寶優惠組」回歸（圖／Facebook／全聯福利中心）

▲全聯推出「防疫雙寶優惠組」回歸。（圖／Facebook／全聯福利中心）

另外量販超市全聯推出「防疫雙寶優惠組」回歸，內含藍歐兒醫用口罩（水藍色，30枚／盒） +任一必麗淨75%酒精清潔液(500ml)，組合價199元，等於口罩一片才4元，挑戰全台最低價，即日起限量4萬組。


▲屈臣氏8/10 開賣摩戴舒醫療口罩，碧湖綠，50片盒裝，350元。

而屈臣氏今（8/10）也在門市開賣MIT盒裝摩戴舒醫療級口罩，一盒售價350元，平均單片7元，並提醒民眾各門市進貨數量時間不一，請依門市實際庫存為準。若門市沒搶到，目前官網仍有盒裝現貨販售，像是屈臣氏自有品牌MIT醫療口罩，下標享有88折結帳優惠，若預算充足，也可參考網路好評不斷的摩黛舒鑽石型口罩，雖然一片平均上看12元，一盒600元，不少網友還是搶著買。

康是美官網則是不定時開賣口罩，因進貨狀況因廠商而定，上架頻率不一定，建議民眾可每天前往官網查看資訊，或是下載app可獲得第一手消息。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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