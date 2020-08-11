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口罩國家隊爆內鬼！2軍人趁支援產線「偷走6000片口罩」　深夜全數遭檢聲押禁見

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記者游宗樺、劉昌松／台北報導

為因應新冠肺炎疫情增溫，政府特別組織「口罩國家隊」結合官民的力量生產口罩，國軍還為此派出大批官兵前往口罩工廠支援，但卻爆出有2名官兵趁著被調派到口罩工廠支援時，陸續偷出工廠內的口罩，至少已經偷走1箱6000片醫療用口罩。2名涉案軍人10日深夜到北檢接受複訊，訊後檢察官依貪污治罪條例對2人聲請羈押、禁見。

▲▼ 涉嫌偷竊醫療用口罩的台北市後指部中校李志交 。（圖／記者劉昌松攝）

▲涉案的李姓中校深夜到北檢複訊後，遭檢方聲請羈押、禁見。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼ 涉嫌偷竊醫療用口罩的上士張政陽 。（圖／記者劉昌松攝）

▲張姓上士深夜被帶往北檢接受複訊。（圖／記者游宗樺攝）

據了解，台北市後勤指揮部的李姓中校在2月時，被派至新北市某間口罩生產工廠，負責督導醫療用口罩的生產，卻和張姓上士聯手偷走大眾最急需的口罩，事情曝光後李姓中校被調往苗栗，協助檢調釐清口罩被偷走的數量及流向。

由於案發時全國的口罩產線已被政府徵用，李、張2人涉犯《貪污治罪條例》中，竊取或侵占公用或公有器材、財物的罪行，最輕可處10年有期徒刑，最重則恐將面臨無期徒刑。全案經北檢檢察官林俊廷指揮調查局北機站調查，配合國防部全力協助自清下，於10日發動搜索約談。經過數小時訊問後，2人被認定涉案情節重大，且有串供滅證之虞，檢方於11日凌晨對他們聲請羈押、禁見。

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